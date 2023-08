Xuất hiện nhiều bà mẹ trẻ gây chú ý khi đưa con đến lớp

Mới đây, trên trang MXH Trung Quốc đăng tải loạt ảnh các bà mẹ trẻ đưa con đi nhận lớp mùa khai trường thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít hot mom nhận được lời khen ngợi nhờ ngoại hình xinh đẹp, gu ăn vận tôn vóc dáng khi đưa con tới trường. Bà mẹ trẻ này diện thiết kế váy ôm sát cơ thể phối với giày sandal gót đế tròn, to để tạo sự thoải mái trong quá trình di chuyển. Dù đã làm mẹ nhưng vóc dáng gái xinh trong ảnh khiến nhiều người phải trầm trồ. Bên cạnh trang phục váy ôm sát cơ thể, nhiều bà mẹ trẻ còn diện quần ống loe phối với áo thun có độ co giãn vừa vặn. Chỉ là đưa con đi học thôi nhưng những hot mom vẫn phải lên đồ đẹp miễn chê. Chẳng cần diện đồ hở, một số phụ huynh ghi điểm nhờ phong cách gọn gàng, chỉn chu. Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen thì cũng có một số ý kiến cho rằng những hot mom này có thời gian để chăm chút cho bản thân có lẽ là do họ điều kiện kinh tế khá giả và không phải bộn bề, lo toan chuyện nội trợ. Tuy nhiên, một số người phản bác lại quan điểm trên vì điều đó không hoàn toàn đúng. Ngay lập tức, bình luận này đã nhận về nhiều lượt yêu thích cũng như sự ủng hộ của nhiều chị em. Trên thực tế, việc một người phụ nữ ăn vận chỉn chu còn phản ánh được rằng, họ tôn trọng bản thân mình bất kỳ khi nào có thể, dù chẳng cần ai đó phải chiêm ngưỡng.

