Đưa con đi học mẫu giáo, phụ huynh hoá “điệp viên” cực hài hước

Trong những ngày đầu đến lớp, các bé mẫu giáo thường khóc nhè, buồn bã vì chưa thích ứng được với cảnh phải xa ông bà, cha mẹ và phải làm quen với cô giáo, bạn bè mới. Ảnh: Nano Thanh Chương Nghe tiếng khóc nức nở, nhìn ánh mắt "đòi về" của con khiến các bậc phụ huynh lo lắng không yên. Mới đây trên MXH đã chia sẻ loạt khoảnh khắc của các bậc phụ huynh ở Thanh Chương (Nghệ An) trong ngày đầu tiên các bé mầm non đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài vì dịch bệnh cực hài hước. Ảnh: Nano Thanh Chương Mặc dù đã trao con tận tay cho cô giáo nhưng các bậc cha mẹ vẫn không yên tâm và ở lại theo dõi tình hình của con. Ảnh: Thúy Mit Loạt hình ảnh hài hước này khiến ai nấy đều phải bật cười, ngay khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh: Thanh Thanh Tam Đa số mọi người đều bày tỏ sự cảm thông cho tâm lý của các bậc phụ huynh trong ngày đầu đưa con đến trường. Ảnh: Nano Thanh Chương Dù đã cho con vào lớp nhưng chắc hẳn vì sợ con khóc nhớ bố mẹ, ông bà, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, người mẹ đứng khom người trên yên xe, hay cúi nhìn qua khe cửa để tìm bóng con. Ảnh: Thắng Nguyễn Bố mẹ cũng hóa thành "điêp viên" khi rình con trước cửa lớp sau khi đưa đến trường. Ảnh: Mốt Nguyễn Hình ảnh người mẹ ngó nhìn con qua cửa lớp mầm non được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Nano Thanh Chương Biểu cảm của các ông bố bà mẹ trong ngày đầu con đi học mẫu giáo cũng khá đa dạng. Có người chăm chăm nhìn theo con bằng mọi cách, cũng có người lại lén lút như tên trộm. Ảnh: Mai Ngọc Đã cho con vào lớp nhưng chắc hẳn các vị phụ huynh này sợ con khóc vì lạ lẫm với mọi thứ xung quanh nên đã tìm mọi cách để ngó qua khe cửa nhìn chăm chăm theo bóng con. Ảnh: Nguyễn Thị Huyền Trang Chứng kiến những khoảnh khắc này ai nấy đều vừa thương vừa buồn cười. Ảnh: Hoàng Dung Sơn Với các bậc cha mẹ thì cảm xúc lần đầu đưa con tới lớp hẳn là không thể nào quên. Ảnh: Quỳnh Bom Mời độc giả xem video: Leon hết thi gào thét với bố Kim Lý lại cùng Lisa phá hiện trường sống ảo của mẹ Hà Hồ thật hài hước - Nguồn: YAN News

Trong những ngày đầu đến lớp, các bé mẫu giáo thường khóc nhè, buồn bã vì chưa thích ứng được với cảnh phải xa ông bà, cha mẹ và phải làm quen với cô giáo, bạn bè mới. Ảnh: Nano Thanh Chương Nghe tiếng khóc nức nở, nhìn ánh mắt "đòi về" của con khiến các bậc phụ huynh lo lắng không yên. Mới đây trên MXH đã chia sẻ loạt khoảnh khắc của các bậc phụ huynh ở Thanh Chương (Nghệ An) trong ngày đầu tiên các bé mầm non đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài vì dịch bệnh cực hài hước. Ảnh: Nano Thanh Chương Mặc dù đã trao con tận tay cho cô giáo nhưng các bậc cha mẹ vẫn không yên tâm và ở lại theo dõi tình hình của con. Ảnh: Thúy Mit Loạt hình ảnh hài hước này khiến ai nấy đều phải bật cười, ngay khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh: Thanh Thanh Tam Đa số mọi người đều bày tỏ sự cảm thông cho tâm lý của các bậc phụ huynh trong ngày đầu đưa con đến trường. Ảnh: Nano Thanh Chương Dù đã cho con vào lớp nhưng chắc hẳn vì sợ con khóc nhớ bố mẹ, ông bà, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, người mẹ đứng khom người trên yên xe, hay cúi nhìn qua khe cửa để tìm bóng con. Ảnh: Thắng Nguyễn Bố mẹ cũng hóa thành "điêp viên" khi rình con trước cửa lớp sau khi đưa đến trường. Ảnh: Mốt Nguyễn Hình ảnh người mẹ ngó nhìn con qua cửa lớp mầm non được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Nano Thanh Chương Biểu cảm của các ông bố bà mẹ trong ngày đầu con đi học mẫu giáo cũng khá đa dạng. Có người chăm chăm nhìn theo con bằng mọi cách, cũng có người lại lén lút như tên trộm. Ảnh: Mai Ngọc Đã cho con vào lớp nhưng chắc hẳn các vị phụ huynh này sợ con khóc vì lạ lẫm với mọi thứ xung quanh nên đã tìm mọi cách để ngó qua khe cửa nhìn chăm chăm theo bóng con. Ảnh: Nguyễn Thị Huyền Trang Chứng kiến những khoảnh khắc này ai nấy đều vừa thương vừa buồn cười. Ảnh: Hoàng Dung Sơn Với các bậc cha mẹ thì cảm xúc lần đầu đưa con tới lớp hẳn là không thể nào quên. Ảnh: Quỳnh Bom Mời độc giả xem video: Leon hết thi gào thét với bố Kim Lý lại cùng Lisa phá hiện trường sống ảo của mẹ Hà Hồ thật hài hước - Nguồn: YAN News