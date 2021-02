Xuất hiện "Mai An Tiêm" cực phẩm bán dưa hấu giữa giữa Sài Gòn

Làm náo loạn mạng xã hội mới đây là hình ảnh trai đẹp 6 múi đứng bán dưa hấu ở đường Phạm Ngọc Thạch (trước Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM). Trong ảnh nam chính chỉ mặc khố, để lộ cơ bắp cuồn cuộn với thân hình 6 múi chuẩn chỉnh cạnh tấm biển: “Dưa hấu Long An”. Màn cosplay “Mai An Tiêm” này đã nhận về hàng ngàn lượt tương tác và dân tình cũng đã nhanh chóng tìm ra danh tính nam chính. Sau vài giờ đồng hồ “lật tung” mạng xã hội, thanh niên cường tráng cuối cùng cũng "lộ tẩy" là một chuyên gia thể hình có tiếng tại Sài Gòn. Chàng "Mai An Tiêm" bán dưa giữa Sài Gòn này có tên là Lee Won, người Hàn Quốc. Theo dõi trang cá nhân của Lee Won, thật sự không quá khó để tìm ra những tấm hình khoe thân hình cuốn hút. Theo chia sẻ của Lee Won thì màn cosplay đặc biệt thành "Mai An Tiêm" lần này chính là dự án hình ảnh cuối cùng của anh trong năm nay. Phía dưới bài đăng mới nhất của Lee Won về buổi bán dưa đặc biệt này, có rất nhiều bình luận ủng hộ nhưng cũng có không ít người cho rằng, cách anh khoe thể hình như vậy trên phố đông người là hơi “lố”. Trước những phản hồi không mấy tích cực, Lee Won chỉ đáp lại bằng bình luận cảm ơn và sẽ tiếp thu ý kiến. Bên cạnh đó, dân tình vẫn trầm trồ không ngớt trước hình hình ảnh chàng “Mai An Tiêm” cơ bắp cuồn cuộn, điển trai làm sáng bừng cả một góc phố Sài Gòn. Hiện tại, những hình ảnh trên đang được dân tình chia sẻ “rần rần” khắp mạng xã hội với nhiều bình luận khác nhau. "Nhìn là muốn xịt máu mũi trời ơi. Hình như đây là khu đường gần Nhà văn hóa Sinh viên nhỉ? Phait tới liền. Hihi." hay "Mai An Tiêm phiên bản đời thực à? Body xịn quá đáng luôn ấy!" là những bình luận dân mạng để lại dưới bài viết của chàng nam thần bán dưa hấu Lee Won. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Dân mạng "đứng hình" trước nam thần quân nhân Na Uy đẹp trai như Thor - Nguồn: YAN News

