Xuất hiện bên "trai lạ", rich kid Tiên Nguyễn bị "đoán già đoán non"

Mới đây trên trang cá nhân, nữ rich kid Tiên Nguyễn đã khoe những bức ảnh xuất hiện tại một sự kiện thời trang tại Châu Âu. Vẫn như mọi khi, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn có màn lên đồ cực đẹp. Nhưng lần này, nữ rich kid còn gây ấn tượng hơn khi cho đăng tải 1 bức ảnh bên cạnh trai đẹp khiến nhiều người phải tò mò về danh tính. Cụ thể, dưới bài đăng của hot girl làng rich kid nhiều người đặt câu hỏi mối quan hệ của Tiên Nguyễn với anh chàng trên ra sao? Đã bên nhau bao lâu rồi? Hay đơn giản chỉ là lời khen xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, nếu theo dõi kĩ, trai lạ xuất hiện chung khung hình với Tiên Nguyễn thực chất là một người mẫu ảnh khá có tính. Anh chàng này có tên Vachirawit Chiva-aree hay còn có biệt danh Bright Vachirawit. Bright Vachirawit là một diễn viên, ca sĩ, MC, người mẫu người Thái Lan lai Mỹ và Trung. Anh chàng này nổi tiếng sau khi diễn vai Sarawat trong 2gether: The Series và Still 2gether. Còn với Tiên Nguyễn khi đứng cạnh trai đẹp cô nàng chỉ để lại dòng caption: "Only photos I got at Burberry. Nice to meet you" Như đã biết, với công việc phát triển kinh doanh mặt hàng thời trang cho tập đoàn của gia đình, Tiên Nguyễn là khách mời quen mặt tại các tuần lễ thời trang có tiếng trên thế giới. Hot girl sinh năm 1996 sở hữu tủ đồ thời trang hàng hiệu khiến bất cứ ai cũng phải thèm muốn. Cách đây chưa lâu, Tiên Nguyễn đã khoe loạt ảnh lên đồ chất chơi. Được biết, cô đang ở Ý tham dự một sự kiện thời trang. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều dân mạng vào khen ngợi nhan sắc chuẩn Tây của Tiên Nguyễn. Mỗi lần lên đồ là mỗi lần Tiên Nguyễn khiến các fan của mình phải trầm trồ bởi nhan sắc và gu thời trang sành điệu của mình. Nguyễn Thảo Tiên (hay còn gọi Tiên Nguyễn) là con gái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên. Sinh ra trong gia đình danh giá, ái nữ của "vua hàng hiệu" trở thành hình tượng "con nhà người ta", được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ khi có cuộc sống dư giả.

