Xuân Ca lột xác về ngoại hình, netizen bình phẩm điều "lạ"

Không phải xuất phát từ sau cuộc livestream bất ổn, cũng không phải nguồn cơn từ những lời miệt thị, chỉ trích của cộng động, việc Xuân Ca quyết định âm thầm đi trùng tu nhan sắc là có lý do riêng. Mới đây, nữ TikToker Xuân Ca lần đầu tiên giãi bày tâm sự sau bước chuyển mình lớn: "Gương mặt mình nên mình là người hiểu rõ nhất. Mình chia sẻ thật là nét cũ của mình có những điểm khuyết mà mang ra đời thực không xinh. Mình chọn phẫu thuật là để cân chỉnh lại những điểm khuyết ấy và vẫn phải giữ được đường nét cũ... Việc phẫu thuật giúp mình trở nên tự tin hơn, xinh đẹp hơn nên mình vẫn sẽ chọn. Thay đổi trở nên tích cực hơn thì chắc chắn không hối hận đâu". Xuân Ca cho biết thêm. Theo dõi Xuân Ca, dễ nhận ra, thời gian gần đây, cô bất ngờ xuất hiện trước công chúng với diện mạo hoàn toàn mới - đẹp đẽ, rạng ngời, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì sự khác biệt quá lớn so với trước đây. Được biết, Xuân Ca can thiệp dao kéo làm mũi và làm răng để tự tin hơn. Bên cạnh đó, nữ TikToker cũng nghiên cứu và lựa chọn ra phong cách trang điểm phù hợp với bản thân. Vốn sở hữu vóc dáng nuột nà, giờ đây, nhan sắc ngày càng được hoàn thiện, xuất hiện trở lại trên các diễn đàn, Xuân Ca tự tin thấy rõ. Người hâm mộ của Xuân Ca cũng ủng hộ nhiệt tình, đồng thời cho rằng, đây là nước đi hoàn toàn đúng đắn. Gần nhất Xuân Ca cũng có buổi phát sóng đầy tự tin cùng MisThy, khác hẳn kỷ niệm không mấy vui vẻ trước đây. Xuân Ca là TikToker nổi lên với những video bắt trend, nhảy lắc hông cực cuốn. Thế nhưng, nhan sắc qua cam thường của cô luôn gây ra nhiều tranh cãi. Cách trang điểm hơi hướng phương Tây trước giờ vẫn được Xuân Ca ưa chuộng.

