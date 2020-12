Xôn xao thông tin Vlogger tai tiếng NTN bị lừa 60 triệu

Trong vlog mới nhất, Youtuber NTN cho biết anh bị kẻ xấu lừa 60 triệu đồng chưa thể lấy lại được, do tin người và chủ quan không đề phòng. Theo đó, vlogger NTN đã mất facebook 4 lần trong 2 năm, mỗi lần mất đều phải chi số tiền khá lớn để lấy lại. Tuy nhiên, theo NTN đến lần cuối cùng thì xảy ra sự cố và mất cả chi lẫn chài do kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Sự việc bắt đầu từ thời điểm NTN bị mất facebook hồi tháng 1/2020, lúc này anh chàng đã nhờ một người bạn tên H lấy lại. Nhưng H lại giới thiệu cho NTN một người khác tên N - người đảm nhận nhiệm vụ lấy lại nick. Sau đó, NTN đã chuyển cho H 30 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản và người này thông báo đã chuyển số tiền cho N. Khi sốt ruột vì chờ đợi quá lâu, NTN đã chủ động nhắn tin hỏi và được yêu cầu chuyển khoản thêm 30 triệu đồng nữa vào tài khoản của N. Theo chia sẻ của vlogger NTN, tài khoản facebook là nơi có nhiều ảnh và nhiều kỷ niệm nên anh quyết định chi số tiền không nhỏ với mong muốn nó sẽ sớm trở về. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, NTN đã hẹn trực tiếp N để hỏi chuyện. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại TP.HCM, tại đây, N còn mang theo cả dao bấm để dọa dẫm chàng vlogger. Cụ thể, NTN có chia sẻ: "Sau một lúc trao đổi, thấy không phản ứng với con dao của N mang đến thì hắn liền ngồi đó xạo ke chém gió đủ kiểu về bản thân". Sau thời gian nói chuyện, N ký vào bản hợp đồng có kèm dấu vân tay với thời gian lấy lại tài khoản là 25/11, nếu không lấy lại được, anh chàng kia sẽ hoàn lại số tiền 60 triệu đồng. Tuy nhiên đến cuối tháng 11 vẫn chưa thấy gì, NTN đã liên lạc nhưng N trốn tránh và vẽ ra nhiều lý do vòng vo nhằm mục đích không trả lại số tiền. Hiện tại, NTN đã làm đơn tố cáo kẻ xấu đồng thời public thông tin và hình ảnh của kẻ lừa đảo này trong video mới nhất của mình. Mời quý độc giả xem video: Làm thế nào để video rác không có đất sống? - Nguồn: VTV Go

