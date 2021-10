Xôn xao thông tin nữ nhà văn trẻ bị tố quỵt tiền họ hàng

Nhà văn Gào - Vũ Phương Thanh là một trong những nhà văn nổi tiếng trên mạng xã hội với những tác phẩm như Nhật Ký Son Môi, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Tự Sát... Tuy nhiên, nhà văn Gào cũng sở hữu lượng anti fan hùng hậu bởi những phát ngôn khó lọt tai, bán hàng không có tâm, lừa đảo khách hàng... Bên cạnh đó, Gào không ngần ngại cãi nhau tay đôi với cộng đồng mạng, dùng những lời lẽ tục tĩu. Mới đây, trên MXH xuất hiện bài đăng lên tiếng tố cáo nữ nhà văn Gào quỵt tiền. Cụ thể, tài khoản có tên R.T.D cho biết Gào có nhờ anh họ tên C., cũng là chồng của chủ nhân bài đăng tháo dỡ, thi công cho quán trà sữa mới. Thế nhưng, sau khi thi công xong, phía Gào không chịu giải quyết, liên tục đòi giảm giá. Trải qua nhiều lần thanh toán, số tiền còn nợ cuối cùng là 100 triệu. Đến năm 2019, Gào mới thanh toán cho anh C. 70 triệu, 30 triệu còn lại thì không thấy hồi âm. Lý do mà Gào đưa ra là người phải trả số tiền này là một cổ đông khác từng chung vốn mở quán trà sữa, chứ không phải cô. Để chứng minh bản thân không dùng chiêu trò, chủ nhân bài đăng còn tung loạt tin nhắn qua lại với Gào về chuyện nợ nần. Trong nội dung tin nhắn nữ nhà văn cho rằng người làm việc với mình là anh C. nên chị vợ không có quyền tham gia vào chuyện đòi tiền này. Phía Gào cũng đã có bài đăng chia sẻ, cô cho biết trong quá trình thi công anh C. liên tục ăn chặn, "khai khống" nâng giá vật tư, số tiền 100 triệu này là chi phí phát sinh, không có trong bảng dự toán ban đầu. Cũng vì "nể tình" nên phía Gào đã thanh toán 70 triệu. Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao khắp cõi mạng. Đây không phải lần đầu Gào bị tố cáo thẳng thừng trên MXH, cách đây ít tháng nhà văn này bị netizen bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán giá "cắt cổ", còn tự nhận là hàng tự may. Những mẫu đầm mà cô nàng giới thiệu, buôn bán đều là những kiểu dáng phổ biến, xuất hiện nhan nhản trên các trang thương mại điện tử với giá rẻ bèo. Khi nhận được nhiều góp ý, Gào đã thẳng thừng đáp lại anti-fan như mọi lần. Trước đó, cô cũng dính nhiều “phốt” trong kinh doanh như bán bánh và đồ ăn dùng nguyên liệu độc hại, mĩ phẩm quá đát, trang sức kém chất lượng… Nhà văn Gào liên tục là cái tên thị phi được nhắc đến nhiều nhất từ năm ngoái đến năm nay. Thậm chí, có hẳn một diễn đàn trên facebook chuyên "bóc phốt" cô và sở hữu số lượng thành viên cực khủng. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem thêm clip: Nhà văn Gào thông báo ly dị chồng, kết thúc cuộc hôn nhân dài 10 năm - Nguồn: Youtube

