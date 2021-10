Xôn xao quán ăn bẩn kinh hoàng làm "rúng động" cõi mạng

Đa phần chúng ta đều khuất mắt trông coi khi đi ăn uống bên ngoài, dù ai cũng biết chẳng sạch sẽ gì, nếu không muốn nói là khá mất vệ sinh. Nhưng rồi thỉnh thoảng sẽ có những phi vụ bị khơi ra khiến nhiều người phải "hết hồn" vì quá đáng sợ. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh "phía sau hậu trường" của một quán ăn có tên cơm thố A.N khiến người xem cảm thấy khiếp vía vì mức độ bẩn thỉu bên trong căn bếp ấy. Được biết, quán ăn bẩn kinh hoàng này bán cơm cho sinh viên ở khu vực Chùa Láng (Hà Nội) – một trong những nơi đông đúc sinh viên tập trung. Tài khoản T.C.T.P - từng là nhân viên cũ của quán đã đăng tải bài viết "bóc phốt" trên các hội nhóm: "Quán cơm thố A.N ở Chùa Láng do làm ăn quá bẩn hôi hám làm cơm cho khách quá mất vệ sinh nên em xin nghỉ ạ". Thông qua hình ảnh có thể thấy, căn bếp đen kịt, nồi niêu xoong chảo nấu xong không được dọn dẹp lại vẫn vương đồ ăn rơi vãi, sàn được trải bằng những miếng lót bìa cũng đen bẩn không kém. Thậm chí phần cống để đổ nước xuống cũng khiến ai nhìn cũng phải "rùng mình" khi bao trùm là 1 màu đen ngòm, tanh tưởi đến mức cũng phải phủ lên để che đi bớt. Tổng thể căn bếp chỗ nào cũng đen sì, ám khói bẩn do không được chùi cọ cẩn thận, nồi niêu xô chậu hay bát đũa đồ ăn của khách được đặt dưới sàn nhà bẩn cũng chưa được dọn dẹp. Ám ảnh nhất có lẽ là bức ảnh cuối khi chụp lại nhà vệ sinh mà có lẽ, chỉ nhìn thôi đã không dám đi vào. Toilet bẩn đến nỗi từ đổi màu từ trắng sang thành màu khác, sàn cũng đủ mọi thứ bẩn được tích tụ lâu ngày. Chưa hết, T.C.T.P cũng cho biết thêm chủ quán ở đây bùng lương của nhân viên: "Em làm 28 ngày, mỗi ngày 180.000 đồng, tổng 4,9 triệu. Em đã ứng 4,4 triệu gửi về cho gia đình đến hôm nghỉ anh H. chủ quán bắt em phải trả tiền ứng và không trả lương cho em... Em chỉ biết xin anh ấy trả lương để em trả tiền ứng, còn mấy trăm em không lấy nữa anh ấy không cho mà đòi giữ điện thoại của em. Anh H. làm ăn thất đức đối xử với nhân viên thế ạ anh tồi lắm. Em mong mọi người tránh xa ạ". T.C.T.P chia sẻ. Những bức ảnh về căn bếp kinh hoàng trên khiến cộng đồng mạng cảm thấy khiếp sợ. Bởi lẽ khi dịch vụ giao hàng online ngày càng nhiều, đồ ăn đến tay thực khách không biết sạch bẩn ra sao và có lẽ biết đâu, chúng ta từng ăn ở một trong số những quán ăn mất vệ sinh thế này mà không biết được sự thật. Mời độc giả xem video: Làm sao để xử lý những hành vi phản cảm nơi công cộng - Nguồn: VTV24

