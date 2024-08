Xoài Non tung ảnh cưới sau kế hoạch tái hôn, netizen phản ứng sao?

Tối ngày 30/7, Xoài Non đăng tải bộ ảnh cưới bên cạnh ca, nhạc sĩ Lou Hoàng thu hút rất nhiều sự quan tâm từ netizen. Nhiều người thắc mắc liệu có phải "2 người đang MV giả tình thật" hay không. Xuyên suốt các tấm hình, cô nàng cười tươi rạng rỡ, thể hiện mình là một nàng dâu hạnh phúc. Tương tác của nàng hot girl và ca sĩ Lou Hoàng cũng vô cùng tình tứ. Tuy nhiên, thực chất bộ ảnh này được thực hiện với mục đích công việc. Để tránh hiểu lầm không đáng có, cô nàng ngay lập tức đính chính: "Hai anh em tụi em làm mẫu đồ cưới thôi nha cả nhà ơi". Ở phần bình luận, nhiều khán giả vẫn khuyên cô nàng có thể thoải mái tìm hạnh phúc mới, tái hôn với người phù hợp trong thời gian sắp tới: "Trời tui tưởng cưới thật làm mừng muốn chết", "Không sao dù có cưới thật thì tui cũng ủng hộ bà hết mình nhé". Cách đây ít lâu, Xoài Non tâm sự cùng người theo dõi trên sóng trực tiếp về việc tái hôn trong tương lai. Cô nàng khẳng định miễn vui thì vẫn có thể yêu tiếp, đón nhận một người mới trong tương lai. Xoài Non cũng thẳng thắn chia sẻ không lo lắng việc bị người ngoài xì xào, bàn tán:"Tôi cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi tôi đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và oke là được rồi". Sau chia tay chồng thiếu gia, Xoài Non ngày càng táo bạo, thoải mái ăn diện. Có một thời gian cô nàng "bỏ phố về quê" để chữa lành sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Năm 2020, Xoài Non nên duyên vợ chồng với streamer Xemesis. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 4 năm chung sống, cặp đôi quyết định chia tay và giữ mối quan hệ văn minh, tốt đẹp. (Ảnh: FBNV)

