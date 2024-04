Xoài Non thay đổi phong cách, hết gợi cảm sang cực quậy

Không còn diện những cắt xẻ táo bạo, trong bộ ảnh mới chụp với bạn, Xoài Non diện outfit cực cá tính. Diện chiếc quần ngố jean, kết hợp với dáng áo baby tee cổ V màu đỏ, giày và túi màu vàng, cô nàng trông có vẻ hơi "ngổ ngáo" và quậy. Xoài Non cùng team gồm bạn bè cô tạo dáng nghịch ngợm trong bộ ảnh. Trên con xe màu đỏ son ngày xưa, cả hội bạn hóa thân thành những racing girl. Hội bạn của Xoài Non ai cũng xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ. Xoài Non (tên thật là Phạm Trang, sinh năm 2002) nổi tiếng từ khi còn là học sinh cấp ba nhờ gương mặt đẹp với đường nét rất Tây. Sau này, cô nàng được biết đến với danh xưng "vợ của streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis. Khác với vẻ ngây thơ, kẹo ngọt như khi còn là học sinh cấp ba, Xoài Non của hiện tại mang vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Đôi lúc cô nàng cũng thể hiện nét vui tươi, tinh nghịch đúng với lứa tuổi của mình. Cô nàng sở hữu body quyến rũ với 3 vòng chuẩn chỉnh. Mới đây, nàng hot girl cũng mới thực hiện bộ ảnh phong cách Nhật Bản cùng với hội chị em thân thiết. Cô nàng mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, cùng lối trang điểm của xứ hoa anh đào. Hội chị em chất lượng của cô nàng với những tên tuổi đình đám là những hot Tiktoker.

