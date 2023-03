Xoài Non tặng quà cho chồng, nhìn con số mà xỉu ngang

Mới đây, Xemesis hào hứng khoe món quà được bà xã là Xoài Non tặng nhân dịp Valentine trắng. Anh chàng còn hài hước khẳng định “White Valentine vợ tôi không làm tôi thất vọng”. Theo hình ảnh được Xemesis đăng tải, hot girl Xoài Non đã chuyển khoản cho chồng số tiền “1403 đồng” mang ý nghĩa kỷ niệm ngày 14/03. Nhìn số tiền “có như không” này khiến ai nấy đều phải bật cười trước độ hài hước của cô nàng. Khán giả cũng tò mò muốn biết khoảnh khắc nhận được thông báo số tiền này của vợ, Xemesis có biểu cảm ra sao. Không ít người còn đùa rằng sở dĩ Xemesis khẳng định vợ “không làm mình thất vọng” bởi vì vợ đã làm anh “tuyệt vọng”. Hay số tiền này đúng với câu của ít lòng nhiều, chủ yếu là mình có tấm lòng thôi chứ quan trọng gì vật chất. Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Xemesis đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Hầu hết hội anh em đều cảm thấy đồng cảm với nam streamer vì mình cũng từng trải qua tình huống tương tự, lúc tặng quà cho vợ hết mình, được vợ tặng lại hết hồn. Tuy nhiên, có lẽ đây chỉ là màn “troll” chồng của Xoài Non vì với điều kiện của cô nàng hoàn toàn có thể mua được món quà đắt tiền tặng chồng. Trước đó, trong dịp sinh nhật Xemesis, cô nàng cũng mạnh tay chi gần 60 triệu đồng để mua một chiếc Macbook đắt đỏ tặng chồng. Xoài Non còn hài hước chia sẻ: "Mai sinh nhật ổng nên vợ mua cho cái Macbook để xài, thích quá ngồi chiều giờ". Khi được nhiều người cho rằng lấy tiền của chồng mua, mỹ nhân sinh năm 2002 cũng mạnh mẽ khẳng định đây hoàn toàn là tiền cô kiếm được. Trong dịp Valentine vừa qua, cặp đôi cũng khiến người hâm mộ xuýt xoa khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Khác với hình ảnh táo bạo thường thấy, khi đứng cạnh ông xã, Xoài Non lại ăn diện thanh lịch, bớt cắt xẻ khoe hình thể hơn. Các bộ cánh nằm trong Rechic - Love is in the Air được cho là rất phù hợp với hình ảnh dâu hào môn của hot girl. Nhan sắc như lai Tây của hot girl sinh năm 2002 nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Sánh đôi bên vợ trẻ, Xemesis cũng lịch lãm, không chênh lệch quá nhiều. Xoài Non và Xemesis lần đầu gặp nhau tại một sự kiện về game vào cuối năm 2018. Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào hồi tháng 02/2019 qua bức ảnh chụp chung được Xemesis đăng tải kèm dòng trạng thái “Young Mango” (dịch nghĩa: Xoài Non). Bởi khi đó, Xoài Non chưa đủ 18 tuổi nên Pew Pew - bạn thân của chồng cô trong hội “tứ hoàng streamer” đã đặt nickname cho cô nàng là Xoài Non. Và cái tên ấy đã gắn liền với nàng hot girl đến tận thời điểm hiện tại.

