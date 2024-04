Xoài Non khoe ảnh đi biển, diện bikini đốt mắt netizen

Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Xoài Non khiến netizen "bỏng mắt" khi khoe loạt hình ảnh mới toanh, diện bộ bikini bốc lửa. Đây là thiết kế 2 mảnh khá basic, giúp Xoài Non khoe trọn body căng mướt, vòng nào ra vòng nấy của mình. Điểm nổi bật của set đồ này phải kể đến gam màu xanh mòng két cùng chất liệu nhũ bóng vô cùng nổi bật, góp phần giúp người diện chiếm trọn mọi "spotlight". Được biết, những tấm ảnh này được chụp trong kỳ du lịch ở Quy Nhơn của cô nàng. Xoài Non là một "tín đồ" của bikini khi thường xuyên cập nhật những hình ảnh với các thiết kế bikini khác nhau. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, Xoài Non là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh chụp lookbook ở Sài Thành. Cô nàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các sitcom, MV ca nhạc. Dù là gái Việt 100% nhưng cô nàng nhiều lần bị nhầm là con lai khi sở hữu gương mặt có nhiều nét lai Tây. Xoài Non sở hữu chiều cao 160cm. Mặc dù chiều cao không quá nổi bật nhưng Xoài Non lại sở hữu vẻ đẹp không tì vết. Xoài Non có ông xã là Xemesis - "streamer giàu nhất Việt Nam". Cả 2 thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ lên trang cá nhân. Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và đến tháng 2/20219, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, cặp đôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều do khoảng cách tuổi tác và gia thế. Năm 2020, đám cưới của Xoài Non và Xemesis từng gây sốt truyền thông và mạng xã hội bởi mức độ chịu chi của nhà trai. Cô cũng có gu ăn mặc rất phong phú và đa dạng. Nàng hot girl thường thay đổi trang phục với nhiều cá tính khác nhau. Hiện tại, ngoài việc làm mẫu ảnh, KOL, Xoài Non Xoài Non cũng tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế, điều này giúp tên tuổi cô nàng được phủ sóng rộng hơn.

