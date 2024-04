Xoài Non "khóc thét" với hành động bất ngờ của chồng

Xemesis - nam streamer nổi tiếng và được yêu mến trong cộng đồng mạng, gần đây đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định thay đổi kiểu tóc của mình. Anh chàng đã chọn cho mình một hình ảnh hoàn toàn mới - kiểu tóc cạo trọc. Diện mạo mới mẻ này không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn khiến cô vợ xinh đẹp Xoài Non của anh cảm thấy "ngao ngán". Xoài Non đã có những phản ứng thú vị trước sự thay đổi này của chồng. Cô không giấu được sự ngạc nhiên và cảm xúc phức tạp lẫn lộn khi chứng kiến hình ảnh mới lạ của Xemesis. Hot girl thả bình luận hờ hững dưới bài đăng của chồng: "Riết nản không buồn nói". Sự thay đổi này của nam streamer nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trên các diễn đàn mạng xã hội nhất là được cộng đồng người hâm mộ fan game sôi nổi quan tâm. Trong khi một số người ủng hộ cho rằng đây là một hành động táo bạo và là biểu hiện của sự phá cách, tự do trong cách thể hiện cá nhân, thì người khác lại bày tỏ sự nuối tiếc khi hình tượng trước đây của Xemesis không còn. Dù ý kiến ngoài lề như thế nào đi chăng nữa, Xemesis vẫn phấn khích với lựa chọn của mình. Xemesis không ngại làm điều bất ngờ để khiến bản thân mới mẻ hơn trong dịp đón tuổi mới. Kiểu tóc cạo trọc - dù có thể là tạm thời hay lâu dài cũng đủ gây ấn tượng cho người theo dõi anh. Trước đó trên trang cá nhân của vợ chồng Xoài Non và Xemesis cả 2 thường xuyên có những tương tác với nhau cực hài hước và thu hút được sự "chấm hóng" của netizen.

