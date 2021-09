Xoài Non bất ngờ đòi cưới lần 2, nhắc Linh Ngọc Đàm mừng quà

Xoài Non và Xemesis sau khi về chung một nhà càng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Cặp đôi này đã tổ chức đám cưới vào ngày 14/11 năm ngoái. Lễ cưới của Xemesis và hot girl Xoài Non thu hút rất đông người theo dõi, những hình ảnh về đám cưới "khủng" của cặp đôi khiến ai cũng phải trầm trồ vì lung linh như trong truyện cổ tích. Mới đây, gái xinh nổi nhất Instagram đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh diện váy cưới cực kỳ xinh đẹp. Đính kèm khoảnh khắc này, Xoài Non còn mong muốn trải nghiệm cảm giác lãng mạn thêm lần nữa. Cô hài hước chia sẻ: "Muốn cưới lại quá mấy bác ơi". Ngay bên dưới bức ảnh, Xoài Non đã tag ngay ông xã Xemesis vào bài viết kèm lời nhắn: "Hết dịch mình cưới lại anni 1 năm được không chồng?". Đồng thời, cô nàng còn nhắc đến người chị Linh Ngọc Đàm: "Kỷ niệm ngày cưới được 2 cây vàng chị mình nhỉ". Tuy còn hơn 2 tháng nữa mới đến kỷ niệm 1 năm ngày cưới nhưng Xoài Non đã "đòi" Xemesis tổ chức đám cưới lại khiến ai cũng hoang mang. Hôn lễ diễn ra đậm mùi tiền của cặp đôi này từng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng và cả giới truyền thông. Những chi tiết như siêu xe đón dâu BMW i8 ước tính hơn 8 tỷ đồng, ngôi biệt thự được trang hoàng một cách lộng lẫy, chiếc váy cô dâu của Xoài Non...đã nhanh chóng chiếm spotlight. Việc Xoài Non muốn tổ chức lại lần 2 cũng hợp lý, bởi đám cưới của cô nàng được cho là hoành tráng, "siêu khủng" ở thời điểm đó. Lên xe hoa vào năm 18 tuổi, hot girl Xoài Non được nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân không khác gì một nàng công chúa. Sau "đám cưới thế kỷ", Xoài Non và chồng chuyển về sống tại một tòa nhà đắt giá bậc nhất TP HCM. Trước đó, hot girl sinh năm 2002 từng bị cư dân mạng đàm tiếu về việc lấy chồng giàu để "đào mỏ". Nhưng Xoài Non đã lên tiếng khẳng định, cô nàng kiếm được tiền và độc lập trong tài chính. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: 4 đôi bạn thân hot girl chứng minh đẹp cũng cần có đôi có cặp - Nguồn: YAN News

