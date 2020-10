Xinh đẹp như hot girl, dàn cô giáo tiểu học có triệu fan

Bùi Thúy Ngân (sinh năm 1991) - giáo viên trường Tiểu học Tân Định, Hà Nội - nhiều lần xuất hiện trên các diễn đàn “trai xinh gái đẹp” nhờ ngoại hình thu hút. Nữ giáo viên 9x tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, công tác trong nghề được 6 năm và viết chữ đẹp. Ngay sau khi nổi tiếng, trang cá nhân của Thuý Ngân đã nhận về lượt follow lớn cũng như rất nhiều lời mời kết bạn. Đáp lại, Thuý Ngân chỉ bày tỏ quan điểm không muốn nổi tiếng quá nhiều. Cô giáo hot girl "gây thương nhớ" nhờ đôi mắt to, sống mũi cao cùng làn da trắng. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô giáo Hà thành còn có vóc dáng thon thả cùng gu thời trang trẻ trung. Được biết, ngoài thời gian đứng trên bục giảng, cô giáo 9X cũng thử sức bản thân ở lĩnh vực mẫu ảnh. Thùy Linh (sinh năm 1997) gây “bão mạng” với clip hát tỏ tình ngọt ngào lan truyền trên mạng vào năm 2018. Cô nàng là giáo viên dạy Tiểu học tại trường Blue Sky Academy (thành phố Vinh, Nghệ An). Ngoài công việc giảng dạy, Thùy Linh còn có niềm đam mê với ca hát nên thường cover các ca khúc hot và đăng tải lên mạng. Thùy Linh chiếm được cảm tình của người đối diện nhờ gương mặt xinh xắn, dịu dàng, đặc biệt là nụ cười duyên. Không phải hot girl, cô giáo 22 tuổi vẫn thu hút hơn 10.000 follower tại trang cá nhân. Nhan sắc đẹp, giọng hát hay, nữ giáo viên Tiểu học Nghệ An sở hữu lượng follow khủng dù không bước chân vào con đường nghệ thuật. Lưu Thị Phương Thảo (đến từ Thái Bình) là giáo viên một trường Tiểu học ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cô gái được cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp, duyên dáng. Cô giáo hot girl này từng đoạt giải hoa khôi cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch của CĐ Sư phạm và Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sư phạm toàn quốc vào năm 2013. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô giáo Phương Thảo còn có bảng thành tích đáng nể trong quá trình giảng dạy như thi tuyển công chức và có điểm cao nhất quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Thảo thi giáo viên dạy giỏi và giành giải nhất cấp quận,... “Cô giáo hot girl”, “cô Thảo xinh nhất trường”… là những biệt danh học trò yêu mến đặt cho Phương Thảo. Sở dĩ như vậy là vì Thảo sở hữu cho mình một vóc dáng vạn người mê với 3 vòng hoàn hảo. Cô nàng chia sẻ bản thân rất mê gym và thường dành ra nhiều thời gian để kiên trì tập luyện. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đánh vật với chương trình học lớp 1 theo sách giáo khoa mới - Nguồn: VTV1

Bùi Thúy Ngân (sinh năm 1991) - giáo viên trường Tiểu học Tân Định, Hà Nội - nhiều lần xuất hiện trên các diễn đàn “trai xinh gái đẹp” nhờ ngoại hình thu hút. Nữ giáo viên 9x tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, công tác trong nghề được 6 năm và viết chữ đẹp. Ngay sau khi nổi tiếng, trang cá nhân của Thuý Ngân đã nhận về lượt follow lớn cũng như rất nhiều lời mời kết bạn. Đáp lại, Thuý Ngân chỉ bày tỏ quan điểm không muốn nổi tiếng quá nhiều. Cô giáo hot girl "gây thương nhớ" nhờ đôi mắt to, sống mũi cao cùng làn da trắng. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô giáo Hà thành còn có vóc dáng thon thả cùng gu thời trang trẻ trung. Được biết, ngoài thời gian đứng trên bục giảng, cô giáo 9X cũng thử sức bản thân ở lĩnh vực mẫu ảnh. Thùy Linh (sinh năm 1997) gây “bão mạng” với clip hát tỏ tình ngọt ngào lan truyền trên mạng vào năm 2018. Cô nàng là giáo viên dạy Tiểu học tại trường Blue Sky Academy (thành phố Vinh, Nghệ An). Ngoài công việc giảng dạy, Thùy Linh còn có niềm đam mê với ca hát nên thường cover các ca khúc hot và đăng tải lên mạng. Thùy Linh chiếm được cảm tình của người đối diện nhờ gương mặt xinh xắn, dịu dàng, đặc biệt là nụ cười duyên. Không phải hot girl, cô giáo 22 tuổi vẫn thu hút hơn 10.000 follower tại trang cá nhân. Nhan sắc đẹp, giọng hát hay, nữ giáo viên Tiểu học Nghệ An sở hữu lượng follow khủng dù không bước chân vào con đường nghệ thuật. Lưu Thị Phương Thảo (đến từ Thái Bình) là giáo viên một trường Tiểu học ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cô gái được cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp, duyên dáng. Cô giáo hot girl này từng đoạt giải hoa khôi cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch của CĐ Sư phạm và Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sư phạm toàn quốc vào năm 2013. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô giáo Phương Thảo còn có bảng thành tích đáng nể trong quá trình giảng dạy như thi tuyển công chức và có điểm cao nhất quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Thảo thi giáo viên dạy giỏi và giành giải nhất cấp quận,... “Cô giáo hot girl”, “cô Thảo xinh nhất trường”… là những biệt danh học trò yêu mến đặt cho Phương Thảo. Sở dĩ như vậy là vì Thảo sở hữu cho mình một vóc dáng vạn người mê với 3 vòng hoàn hảo. Cô nàng chia sẻ bản thân rất mê gym và thường dành ra nhiều thời gian để kiên trì tập luyện. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đánh vật với chương trình học lớp 1 theo sách giáo khoa mới - Nguồn: VTV1