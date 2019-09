Xem các đồng đội chúc mừng sinh nhật Đức Chinh "lầy lội" thế nào?

Đoàn Văn Hậu hiện thi đấu tại Hà Lan song vẫn không quên gửi lời chúc tới người đồng đội thân thiết. Nhân ngày t iền đạo Đức Chinh sinh nhật tuổi 22, hậu vệ 20 tuổi nhắn gửi Đức Chinh: "Chúc mừng sinh nhật anh, tuổi mới may mắn và thành công anh nhé!". Bên cạnh đó, Văn Hậu còn chia sẻ lại kỷ niệm ở Thường Châu khiến người hâm mộ thích thú. Ảnh: FBNV. Đồng đội Bùi Tiến Dũng cũng gửi lời chúc cho tiển đạo 22 tuổi trên trang cá nhân. Thủ môn CLB Hà Nội đăng tải tấm hình chụp chung với Đức Chinh kèm lời nhắn: "Quà to thế này còn đòi hỏi gì nữa. Chúc mày mọi điều may mắn và bình an. Mãi mãi là anh em". Ảnh: FBNV.Sinh nhật tuổi 22 của tiền đạo này, anh còn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trên mạng xã hội, các "fan" của Đức Chinh chia sẻ hình ảnh của tiền đạo này kèm những lời chúc may mắn và thành công trong tuổi mới. Ảnh: Instagram Justsmile2209. "Chúc Chinh sớm trở lại, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu và sớm hoàn thành những ước mơ" là lời nhắn nhủ mà người hâm mộ gửi đến tiền đạo người Phú Thọ trong ngày sinh nhật. Ảnh: Fandom Owker. Không chỉ gửi đến những lời chúc, người hâm mộ Đức Chinh còn tổng hợp lại những khoảnh khắc "lầy lội" và đáng yêu của cầu thủ này. Ảnh: Fandom Owker. Hà Đức Chinh hiện không có phong độ tốt song người hâm mộ vẫn tin tưởng vào khả năng của tiền đạo này và gửi những lời chúc tốt đẹp cho Đức Chinh trong ngày sinh nhật. Ảnh: Fandom Owker. Tiền đạo Hà Đức Chinh còn có biệt danh là Chinh Đen do làn da rám nắng đặc trưng của mình. Anh sinh năm 1997, từng là thành viên U20 Việt Nam tham gia World Cup U20 vào tháng 5 năm 2017 tại Hàn Quốc. Một hình ảnh đáng yêu của Đức Chinh trên trang cá nhân của anh!

