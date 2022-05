Vừa sinh con, ái nữ nhà Minh Nhựa "nổi đóa" bị hỏi chuyện này

Kết hôn ở tuổi 20 và sinh con trai đầu lòng vào tháng 4/2020, Joyce Phạm - cô con gái cưng duy nhất của đại gia Minh Nhựa - phó Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Long Thành và vợ cũ Phương Thúy – ngày càng nổi danh không chỉ bởi là hot youtuber và instagram mà còn bởi cô là một bà mẹ xinh đẹp và gợi cảm. Đến tháng 12/2021, nhân dịp sinh nhật ông xã, con gái Minh Nhựa bất ngờ công bố đang mang thai lần thứ 2. Kể từ đó, Joyce Phạm thoải mái chia sẻ với cộng đồng mạng những bộ ảnh bầu đẹp xuất sắc của mình. Khi đó, mặc dù bụng đã to nhưng dường như cô nàng rich kid sinh năm 1999 vẫn không hề bớt đẹp. Ngược lại, cô càng nhuận sắc hơn vì “hợp bầu”. Khuôn mặt, tay chân vẫn gọn gàng, thậm chí là bờ vai gầy và xương quai xanh gợi cảm của Joyce Phạm vẫn tồn tại. Sau khi con gái Dâu chào đời, mới đây, Joyce Phạm đã tiết lộ một vài thông tin bầu bí. Theo đó, sau khi sinh con trai, vợ chồng cô định sẽ để thư thả vài năm rồi mới sinh con thứ 2. Nhưng bé Dâu đến bất ngờ và đó là lộc trời cho nên bà mẹ 1 con rất vui mà đón nhận. Joyce Phạm tâm sự với người hâm mộ: “Kể chuyện sao phát hiện có bầu vui nè. Vì hồi trước vắt sữa cho Tít uống nên Joyce phải uống sữa ông thọ nóng. Lâu lắm rồi, tự nhiên Joyce thèm lại. Thấy thèm tùm lum tùm la luôn, cái phát hiện 2 vạch”. Từ khi biết mình mang thai, nàng rich kid 9X ăn uống tùy thích, không cần kiêng khem món gì. Chỉ riêng sữa bầu là Joyce Phạm không uống được. Thế nhưng, có lẽ là do cơ địa nên dù ăn uống “thả ga”, thì mọi chất dinh dưỡng đều chỉ tập trung vào em bé. Do đó, các bộ phận khác của Joyce Phạm không có sự thay đổi nhiều dù tổng kết lại cô tăng 11kg. Sau sinh, bà mẹ 2 con cũng nhanh chóng xuất hiện trong những khung hình của gia đình với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Cô gửi lời yêu thương đến các con: “Nhìn tấm hình này ba mẹ cũng không tin được sẽ có ngày ba mẹ sẽ có 2 đứa xuất hiện trong cuộc đời của ba mẹ... Mẹ cảm thấy mình thật sự may mắn vì đã sinh ra hai đứa được khỏe mạnh và bình an. Mẹ biết mẹ sẽ có nhiều trách nhiệm hơn khi có thêm Jayla. Mẹ sẽ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của mình, chăm sóc 2 đứa và dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho 2 đứa. Mẹ yêu Jayden và Jayla”. Con gái Minh Nhựa chia sẻ thêm. Trong thời gian ở cữ, thay vì tập trung vào nghỉ ngơi như các “bà đẻ” khác, Joyce Phạm vẫn chăm chỉ tương tác cùng người hâm mộ trên instagram. Cô không chỉ chia sẻ về chuyện bầu bí mà còn tiết lộ luôn cả chuyện ở cữ của mình. Cũng giống như “tập 1”, ái nữ nhà Minh Nhựa lựa chọn ở cữ theo kiểu truyền thống, nghĩa là cô sẽ nằm than, chườm bụng nóng, bôi nghệ,… Và đặc biệt Joyce Phạm còn tiết lộ: “Thay vì ngày nào cũng tắm, thì nếu ở cữ theo truyền thống là 1 tháng mới được tắm, còn Joyce thì cách 10 ngày tắm 1 lần”. Tuy nhiên, trong quá trình “hỏi – đáp” với mọi người, Joyce Phạm đã “nổi đóa” lên khi liên tục bị hỏi: “Chị sẽ sinh em bé thứ 3 chứ ạ?” hay “Chị có tính sinh thêm em bé thứ 3, thứ 4 nữa không?”. Đáp trả lại những câu hỏi kém duyên này, bà mẹ 2 con dùng thẳng thắn cho biết: “Đúng là chị thích nhiều con nhưng không phải bây giờ nên chị nghĩ những câu hỏi này nên để dành khi Tít và Dâu lớn rồi hãy hỏi.

