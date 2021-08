"Vựa muối" đội tuyển Việt Nam trắng bật tông, netizen hỏi cách skincare

Với tính cách hài hước, Hà Đức Chinh là một gương mặt sở hữu lượng fan hùng hậu trong làng bóng đá nói chung và đội tuyển Việt Nam nói riêng. Ngoài ra "vựa muối", cầu thủ đội tuyển Việt Nam này còn gây ấn tượng với cái tên Chinh Đen vì làn da ngăm ngăm của mình. Tuy nhiên nếu theo dõi Hà Đức Chinh gần đây, nhiều người cũng nhận ra chàng cầu thủ Việt Nam này đã thay đổi đáng kể, nhất là ở khoản da dẻ. Không còn màu da thương hiệu, Chinh Đen trắng trẻo trông thấy, Hà Đức Chinh giờ đã trắng bật tông. Không chỉ trắng lên so với chính mình ngày trước, Hà Đức Chinh cũng không kém cạnh so với đồng đội. Trong những lần chung khung hình mới đây với Quang Hải, Văn Toàn hay Xuân Trường,... Chinh Đen đã vừa tấu hài lại vừa gây chú ý vì độ trắng trẻo. Ngoài ra khi ở giữa sân tập, trông Hà Đức Chinh cũng sáng bừng. Nếu nhìn Hà Đức Chinh thời điểm này, nhiều người khó nhận ra nếu không có số áo. Chinh Đen bây giờ không hề đen nha. Trắng sáng bật tone so với đồng đội. Phía dưới những hình ảnh của Hà Đức Chinh mới đây, netizen cũng để lại nhiều bình luận ngỡ ngàng sự thay đổi này. Hiện tại Hà Đức Chinh đang cùng ĐT Việt Nam tập trung và luyện tập cho vòng loại World Cup lượt thứ 3 sắp diễn ra. Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: YAN News

