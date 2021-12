Vừa lên sóng, hot girl dân tộc thiểu số thu hút vì điều này

Thời gian qua, không ít những hot girl dân tộc khiến mạng xã hội phải nghiêng ngả không chỉ bởi nhan sắc đậm chất thiếu nữ miền sơn cước mà còn bởi tài năng và đam mê mà họ đang đến. Đặc biệt, trong số đó phải nhắc tới cô bạn có nick name Uyên Camitie. Uyên Camitie tên đầy đủ là Hoàng Tố Uyên (SN 1995), cô bạn này là người dân tộc Nùng đến từ tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, diễn viên trẻ ở thời điểm hiện tại, Tố Uyên từng là sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, được Phó Chủ tịch nước trao bằng khen. Vốn mang trong mình niềm đam mê diễn xuất và yêu thích cosplay, Tố Uyên trải qua nhiều sự chông gai để được như hiện tại. Bởi nơi gái xinh này sống khái niệm diễn viên vẫn còn khá xa vời với người dân. Tố Uyên chia sẻ, cô nàng từng phải lựa chọn từ bỏ thi diễn viên, dưới sự áp lực của gia đình để thi vào khoa Thiết kế mỹ thuật của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Nhưng, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, nhận thấy bản thân vẫn chưa thể từ bỏ được niềm đam mê diễn xuất, thay vào đó tình yêu với diễn xuất ngày càng lớn hơn, hot girl dân tộc này đã lần nữa quyết định sẽ quay trở lại, theo đuổi đam mê, thử sức với chính mình. Dù bắt đầu chỉ với những vai nhỏ và thứ chính nhưng bản thân Tố Uyên luôn cố gắng hết sức mình để theo đuổi đam mê. Bên cạnh diễn xuất, việc theo đuổi cosplay với Tố Uyên khá khó khăn. Nếu ai quan tâm đến bộ môn này cũng sẽ biết rằng, nó là một bộ môn cần nhiều chi phí và đầu tư, từ make up, trang phục, phụ kiện đi kèm. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình của gái xinh dân tộc trên không phải quá dư giả để cho phép theo đuổi sở thích. Dù hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng Tố Uyên đã tự tìm tòi make up và thiết kế trang phục. Không những vậy, cô nàng còn nhận làm đồ cosplay, để kiếm thêm thu nhập, giúp cho việc chơi bộ môn nghệ thuật này có thể trở nên dễ dàng hơn, cùng đó có thể phụ giúp một phần cho gia đình. Tố Uyên chia sẻ: “Định kiến của xã hội và hoàn cảnh gia đình khó khăn đã gây cản trở cho mình trên con đường theo đuổi nghệ thuật rất nhiều. Nhưng mình đã lựa chọn không từ bỏ mà cố gắng vượt qua tất cả... Hy vọng mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ mình hơn trên con đường sự nghiệp sau này!”. Uớc mơ lớn nhất của Tố Uyên là trở thành một diễn viên nổi tiếng, vì vậy 9X luôn cố gắng từng ngày, rèn luyện và học hỏi nhiều hơn kinh nghiệm, ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Phong cách mà gái xinh dân tộc này hướng tới cũng rất đa dạng màu sắc, cá tính đến nhẹ nhàng, thanh lịch và không đặc biệt thiên về phong cách nào. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

