Vừa đăng quang, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã bị dân mạng soi nhan sắc

Hoa hậu Việt Nam 2018 đã có người mới kế vị cựu vương Đỗ Mỹ Linh đó là cô gái 18 tuổi đến từ Quảng Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã bị dân mạng "soi" về nhan sắc và bị đem ra so sánh với Á hậu 1 - Bùi Phương Nga. Đa phần trên MXH, dân mạng đều cho rằng, Á hậu 1 Bùi Phương Nga có phần nhan sắc nhỉnh hơn so với tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy từ nụ cười rạng rỡ cho tới những đường nét tinh tú trên gương mặt. Thậm chí, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối cho người đẹp Bùi Phương Nga khi cô dừng chân ở vị trí Á hậu 1 tại cuộc thi này bởi nhan sắc và phần thi ứng xử của cô nàng này tốt hơn tân hoa hậu Việt Nam 2018 khá nhiều. Không thể phủ nhận vẻ đẹp rực rỡ của Tiểu Vy xứng tầm hoa hậu, song nếu đặt cạnh Á hậu 1 Bùi Phương Nga thì chưa biết phần thắng sẽ thuộc về ai. Trên MXH, nickname Trinh Miu'ss bình luận: "Đúng là bạn Hoa hậu Tiểu Vy xinh thật và xứng tầm ngôi vị. Nhưng Phương Nga cũng đâu phải dạng vừa. Mình đánh giá nét đẹp của Á hậu Phương - Phương Nga có phần nổi trội hơn vì tự nụ cười cho đến từng biểu cảm đã hơn người rất nhiều....." "...chưa kể tới việc trang điểm thì nhìn Hoa hậu Tiểu Vy có phần hơi già còn Phương Nga thì khá trẻ trung và duyên dáng. Nhiều người nói Tiểu Vy có nét lai Tây ở mặt mộc nhưng Phương Nga để mặt mộc đâu có kém phần long trọng". Trên mạng xã hội, cũng rất nhiều dân mạng ủng hộ ý kiến cho rằng Á hậu 1 - Bùi Phương Nga xứng đáng ngồi vào vị trí kế vị Đỗ Mỹ Linh hơn Trần Tiểu Vy. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi trội, phần thi ứng xử của Phương Nga cũng tự tin và ấn tượng hơn hẳn Tiểu Vy trong đêm chung kết. Vì lẽ đó, rất nhiều khán giả thể hiện sự tiếc nuối trên mạng xã hội khi vương miện trượt khỏi tầm tay mỹ nhân họ Bùi. Tuy nhiên, việc ban giám khảo đánh giá Tiểu Vy phù hợp với ngôi vị cao nhất do tiêu chí của chương trình. Được biết phần thi ứng xử chỉ chiếm 10% điểm số trong đêm chung kết và việc lựa chọn hoa hậu phải dựa trên cả một quá trình. Cùng ngắm nhìn loạt ảnh đọ sắc gay cấn của cặp Hoa hậu - Á hậu Việt Nam 2018

