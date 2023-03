“Vua cá Koi” và loạt câu nói ngôn tình trước tin đồn chia tay

Kể từ khi kết hôn đến nay, cuộc sống của " Vua cá Koi" Thắng Ngô và nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ bàn tán xôn xao về thông tin "Vua cá Koi" Thắng Ngô và bà xã "đường ai nấy đi". Cụ thể, cặp đôi đã xóa toàn bộ những hình ảnh bên nhau trên trang cá nhân. Trước thông tin rạn nứt cư dân mạng đã "đào" lại những câu nói ngôn tình của đại gia cá Koi dành cho vợ Hà Thanh Xuân, mặc dù cặp đôi chỉ bên nhau sau 1 tháng gặp mặt. Trong suốt thời gian yêu nhau ngắn ngủi, những câu nói ngôn tình mà đại gia Thắng Ngô dành cho Hà Thanh Xuân có lẽ dài vài trang giấy. Một trong số đó, nổi tiếng nhất có lẽ là câu nói: “Mọi người thường đánh giá một mối quan hệ bằng cách đong đếm thời gian quen nhau, tôi lại không nghĩ vậy. Tôi rất khó cười nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả đời mình cộng lại”. "Vua cá Koi từng rất nhiều lần thể hiện tình cảm với vợ bằng câu chữ. Anh cũng từng thổ lộ: “Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thực sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh”, hay sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn gái trước những lời tố kết hôn vì vật chất: “Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau”. Trong một lần đi du lịch nước ngoài, Thắng Ngô từng nói: "Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau". "Chỉ vì yêu anh nên em vất vả", Thắng Ngô gửi lời ngọt ngào tới vợ trẻ. "Vài tháng quen Xuân, tôi cười bằng cả đời mình cộng lại" cũng là câu nói ngôn tình mà "Vua cá Koi" Thắng Ngô chia sẻ. "Vua cá Koi" là người chăm chỉ đăng tải những hình ảnh của mình cạnh vợ Hà Thanh Xuân: "Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thực sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh". Không hề kém cạnh ông xã, Hà Thanh Xuân cũng không ngại bày tỏ tình yêu của mình. “Ngày Xuân tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mình. Giờ đây Xuân đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống! 2 is better than 1”, nữ ca sĩ hải ngoại xúc động chia sẻ trong lễ cưới. "Vua cá Koi" cũng tiết lộ anh đã bỏ hẳn thói quen “khói thuốc” kể từ khi gặp được bà xã. Phía nữ ca sĩ cũng cho biết cô chưa một lần đến các cửa hàng thời trang nam cho đến khi quen biết Thắng Ngô vì anh cứ mặc mãi một chiếc áo khi video call với mình. Dù quen chưa được bao lâu nhưng lời mật ngọt họ dành cho đối phương, chắc các cháu gen Z cũng phải mang sách bút tới học tập. Ảnh: FBNV

Kể từ khi kết hôn đến nay, cuộc sống của " Vua cá Koi" Thắng Ngô và nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ bàn tán xôn xao về thông tin "Vua cá Koi" Thắng Ngô và bà xã "đường ai nấy đi". Cụ thể, cặp đôi đã xóa toàn bộ những hình ảnh bên nhau trên trang cá nhân. Trước thông tin rạn nứt cư dân mạng đã "đào" lại những câu nói ngôn tình của đại gia cá Koi dành cho vợ Hà Thanh Xuân , mặc dù cặp đôi chỉ bên nhau sau 1 tháng gặp mặt. Trong suốt thời gian yêu nhau ngắn ngủi, những câu nói ngôn tình mà đại gia Thắng Ngô dành cho Hà Thanh Xuân có lẽ dài vài trang giấy. Một trong số đó, nổi tiếng nhất có lẽ là câu nói: “Mọi người thường đánh giá một mối quan hệ bằng cách đong đếm thời gian quen nhau, tôi lại không nghĩ vậy. Tôi rất khó cười nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả đời mình cộng lại”. "Vua cá Koi từng rất nhiều lần thể hiện tình cảm với vợ bằng câu chữ. Anh cũng từng thổ lộ: “Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thực sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh”, hay sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn gái trước những lời tố kết hôn vì vật chất: “Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau”. Trong một lần đi du lịch nước ngoài, Thắng Ngô từng nói: "Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau". "Chỉ vì yêu anh nên em vất vả", Thắng Ngô gửi lời ngọt ngào tới vợ trẻ. "Vài tháng quen Xuân, tôi cười bằng cả đời mình cộng lại" cũng là câu nói ngôn tình mà "Vua cá Koi" Thắng Ngô chia sẻ. "Vua cá Koi" là người chăm chỉ đăng tải những hình ảnh của mình cạnh vợ Hà Thanh Xuân: "Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thực sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh". Không hề kém cạnh ông xã, Hà Thanh Xuân cũng không ngại bày tỏ tình yêu của mình. “Ngày Xuân tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mình. Giờ đây Xuân đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống! 2 is better than 1”, nữ ca sĩ hải ngoại xúc động chia sẻ trong lễ cưới. "Vua cá Koi" cũng tiết lộ anh đã bỏ hẳn thói quen “khói thuốc” kể từ khi gặp được bà xã. Phía nữ ca sĩ cũng cho biết cô chưa một lần đến các cửa hàng thời trang nam cho đến khi quen biết Thắng Ngô vì anh cứ mặc mãi một chiếc áo khi video call với mình. Dù quen chưa được bao lâu nhưng lời mật ngọt họ dành cho đối phương, chắc các cháu gen Z cũng phải mang sách bút tới học tập. Ảnh: FBNV