Vụ bé trai tử vong do chó cắn: CĐM phẫn nộ việc nuôi chó thả rông

Những ngày qua, thông tin bé trai bị đàn chó cắn chết ở Hưng Yên khiến dân mạng đứng ngồi không yên. Đặc biệt khi biết thông tin, đàn chó đó từng cắn không ít người trước đó và nạn nhân 7 tuổi vừa qua là đỉnh điểm của sự việc. Từ sự việc đàn chó cắn chết bé trai ở Hưng Yên, nhiều người mới cảnh giác hơn với loài vật nuôi tuyệt đối trung thành và thông minh. Một số phụ huynh đã không cho con cái mình lại gần những chú chó được thả rông tại các địa điểm công cộng. Có mặt ở các điểm quy như công viên Thống Nhất hay vườn hoa Quảng An, PV Kiến Thức vẫn ghi nhận được rất nhiều những chú chó được thả rông. Đặc biệt, chúng hoàn toàn không có xích và rọ mõm để đảm bảo an toàn. Những chú chó cả tây và ta nặng đến vài chục kilogam được người dân thả vô tư khi vào công viên mặc cho chúng lang thang, tiếp cận với những người xung quanh mà không có bất cứ công cụ bảo vệ nào. Ngoài việc được thả rông, không rọ mõm, không xích kéo, những chú chó còn vô tư vệ sinh trên bãi cỏ hay ngay chính đường tập thể dục người dân. Trong khi đó, người chủ thì phớt lờ, chắc nịch rằng sẽ có người phải dọn. Trước đây, nhiều địa điểm đã yêu cầu người dân phải rọ mõm chó trước khi tới. Nhưng lệnh được đưa ra và chấp hành một thời gian và sau đó lại đi vào quên lãng. Đứng trước thực trạng chó thả rông mà không có các vật dụng đảm bảo an toàn nhiều dân mạng đã bức xúc chia sẻ rằng: "Thực sự yêu chó thật nhưng loài vật mà, không biết tính chúng ra sao. Có thể với chủ chúng rất hiền nhưng khi chỉ cần kích động một chút, chúng sẵn sàng tấn công lại. Điển hình như vụ bé trai bị chó cắn tử vong vừa qua. Không chỉ những chú chó hiền lành thuộc dòng Poodle, Alaska hay Pug thì người dân Hà Nội vẫn thả rông những loại chó được mệnh danh là khát máu như Bully, Pit Bull hay Bulldog. Một chú chó Bull không có rọ mõm vẫn được thả rông tại vườn hoa Quảng An trong khi xung quanh có rất nhiều những người dân đang hóng mát. Rất hiếm hoi những chú chó được người chủ rọ mõm khi ra đường.

