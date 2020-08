Vội đăng lại ảnh chung với bạn gái, Quang Hải khiến CĐM chóng mặt

Drama giữa Quang Hải và Huỳnh Anh xảy ra chưa được bao lâu thì mới đây, anh chàng tiền vệ đã tiếp tục có động thái mới khiến người hâm mộ cảm thấy như một trò đùa. Cụ thể, sau khi xóa hết hình ảnh yêu đương trên Instagram cá nhân, mới cách đây ít phút Quang Hải lại vừa đăng tấm ảnh mình và bạn gái khá tình tứ trên khán đài của sân vận động. Khi đăng tải hình ảnh mới, chàng tiền vệ CLB Hà Nội cũng không quên khoá bình luận để tránh sự soi mói của cư dân mạng. Động thái khó hiểu xảy ra liên tiếp của Quang Hải đã khiến dân tình ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phần lớn CĐM "ném đá" vì cho rằng cặp đôi này đang coi chuyện tình cảm như một trò đùa. Trước đó, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi Quang Hải vẫn để trạng thái hẹn hò còn Huỳnh Anh đặt chế độ "độc thân" từ lúc nào.Bạn gái Quang Hải thậm chí còn đăng một bức ảnh lên story của Instagram kèm theo dòng chữ "bạc" gây chú ý. Cô nàng tiếp tục đăng tấm hình chân dung đen trắng và viết: "So với việc gặp được người khiến tôi rung động, tôi càng muốn gặp người khiến tôi yên lòng hơn". Khán giả đoán già đoán non rằng chắc cả hai lại trục trặc trong chuyện tình cảm, giận hờn nhau nên mới có động thái như trên. Thời điểm đó, chàng tiền vệ cũng xoá sạch những hình ảnh chụp cùng bạn gái trên Instagram. Cụ thể, bức ảnh công khai hẹn hò hôm 12/5 và tấm hình tình cảm tại Gala Quảng bóng vàng Việt Nam hôm 26/5 đều đã biến mất. Riêng về phía Huỳnh Anh, trong khi bạn trai xóa hết ảnh của cả hai thì cô nàng vẫn giữ lại bức ảnh ôm mẹ Quang Hải vào lần đầu ra mắt hôm 24/5. Ngoài ra, cô cũng không xóa bức ảnh bế bé Shi (cháu ruột Quang Hải) vào ngày 29/6 vừa qua. Mời quý độc giả đón xem thêm video Quang Hải, Huỳnh Anh chính thức chia tay? - Nguồn: VTC NOW

