Vợ trung vệ Duy Mạnh khoe được chồng tặng túi hàng hiệu trăm triệu

Nàng WAG Quỳnh Anh - vợ của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh hạnh phúc chia sẻ video đập hộp chiếc túi hàng hiệu mới do chính chồng mua tặng. Ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn cười tươi tắn, niềm vui hiện hữu trên gương mặt xinh xắn. Cô nàng tỏ ra hồi hộp khi nhận quà từ chồng với những lời tâm sự được chính chủ đánh giá "không hề giả trân". Quỳnh Anh chia sẻ: "Mình đã bảo chồng mình là mình không thích túi nữa đâu, vì tốn tiền quá. Nhưng mà chồng mình cứ dí vào tay mình cái hộp này, nên mình đành phải nhận mọi người ạ... Chồng mình tâm lý thế, mình đã bảo là, thôi túi chẳng dùng hết đâu mà cứ để ở tủ phí phạm tiền của ra. Thế mà cứ đi mua túi ấy mọi người ạ. Mình rất là thích chiếc túi này", Quỳnh Anh vừa cười vừa nói. Theo đó, món quà mà Duy Mạnh tặng vợ là chiếc túi da xách tay Hermès Birkin 25. Đây là mẫu túi được dân sành đồ hiệu săn lùng và có giá trị lên đến hơn 700 triệu đồng. Với những biểu cảm hài hước cùng lời chia sẻ "thật trân" của Quỳnh Anh, dân mạng đặt nghi vấn nàng WAG đã lấy thẻ của ông xã quẹt để thanh toán tiền mua túi hành hiệu và giả bộ bất ngờ khi nhận quà. Đáp lại, bà xa Duy Mạnh không phủ nhận mà cười vui và khẳng định "của chồng công vợ". Quỳnh Anh sau đó còn tạo dáng bên chiếc tủ đựng toàn túi hiệu của nhà mốt Hermes, giá trị của mỗi chiếc đều lên tới hàng trăm triệu đồng. Tủ đồ này là kết quả của thú chơi xa xỉ mà nàng WAG đang theo đuổi. Trong số đó, có những chiếc túi do Quỳnh Anh tự mua, cũng có những món do Duy Mạnh tặng bà xã từ khi cặp đôi yêu đến khi cưới nhau và làm vợ chồng đã 4 năm.

Nàng WAG Quỳnh Anh - vợ của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh hạnh phúc chia sẻ video đập hộp chiếc túi hàng hiệu mới do chính chồng mua tặng. Ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn cười tươi tắn, niềm vui hiện hữu trên gương mặt xinh xắn. Cô nàng tỏ ra hồi hộp khi nhận quà từ chồng với những lời tâm sự được chính chủ đánh giá "không hề giả trân". Quỳnh Anh chia sẻ: "Mình đã bảo chồng mình là mình không thích túi nữa đâu, vì tốn tiền quá. Nhưng mà chồng mình cứ dí vào tay mình cái hộp này, nên mình đành phải nhận mọi người ạ... Chồng mình tâm lý thế, mình đã bảo là, thôi túi chẳng dùng hết đâu mà cứ để ở tủ phí phạm tiền của ra. Thế mà cứ đi mua túi ấy mọi người ạ. Mình rất là thích chiếc túi này", Quỳnh Anh vừa cười vừa nói. Theo đó, món quà mà Duy Mạnh tặng vợ là chiếc túi da xách tay Hermès Birkin 25. Đây là mẫu túi được dân sành đồ hiệu săn lùng và có giá trị lên đến hơn 700 triệu đồng. Với những biểu cảm hài hước cùng lời chia sẻ "thật trân" của Quỳnh Anh, dân mạng đặt nghi vấn nàng WAG đã lấy thẻ của ông xã quẹt để thanh toán tiền mua túi hành hiệu và giả bộ bất ngờ khi nhận quà. Đáp lại, bà xa Duy Mạnh không phủ nhận mà cười vui và khẳng định "của chồng công vợ". Quỳnh Anh sau đó còn tạo dáng bên chiếc tủ đựng toàn túi hiệu của nhà mốt Hermes, giá trị của mỗi chiếc đều lên tới hàng trăm triệu đồng. Tủ đồ này là kết quả của thú chơi xa xỉ mà nàng WAG đang theo đuổi. Trong số đó, có những chiếc túi do Quỳnh Anh tự mua, cũng có những món do Duy Mạnh tặng bà xã từ khi cặp đôi yêu đến khi cưới nhau và làm vợ chồng đã 4 năm.