Vợ tiền đạo Hà Đức Chinh đẹp mặn mà sau khi lấy chồng

Vợ tiền đạo Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẻ đẹp mặn mà, căng tràn sức sống sau hơn một năm kết hôn. Mai Hà Trang sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng cùng thân hình cân đối. Trên trang cá nhân, vợ Hà Đức Chinh thường xuyên chia sẻ về những bí quyết làm đẹp, giữ dáng nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em. So với các cô bạn gái của những cầu thủ khác thì bà xã Hà Đức Chinh có đời tư khá kín tiếng. Facebook cô nàng chỉ cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Mai Hà Trang không ngần ngại thể hiện tình yêu và hết lòng chăm sóc chồng. Mai Hà Trang từng là sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi kết hôn với Đức Chinh, gu thời trang của Mai Hà Trang được cho có nhiều thay đổi hơn trước... Hot girl Bắc Giang được yêu thích nhờ sở hữu gương mặt sáng, đôi mắt to cùng vóc dáng cân đối. Cô thường diện những trang phục cá tính hơn, thay vì gắn bó với áo phông hay váy điệu đà như trước. Vợ tiền đạo 26 tuổi luôn biết cách khoe ưu điểm vòng eo thon bằng những chiếc áo crop top kết hợp cùng quần hay váy cạp cao. Cộng đồng mạng thường bày tỏ sự ngưỡng mộ với làn da không tỳ vết của Hà Trang. Vốn dĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kể từ khi lấy chồng Mai Hà Trang càng nhuận sắc hơn. Ảnh: IGNV

Vợ tiền đạo Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẻ đẹp mặn mà, căng tràn sức sống sau hơn một năm kết hôn. Mai Hà Trang sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng cùng thân hình cân đối. Trên trang cá nhân, vợ Hà Đức Chinh thường xuyên chia sẻ về những bí quyết làm đẹp, giữ dáng nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em. So với các cô bạn gái của những cầu thủ khác thì bà xã Hà Đức Chinh có đời tư khá kín tiếng. Facebook cô nàng chỉ cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Mai Hà Trang không ngần ngại thể hiện tình yêu và hết lòng chăm sóc chồng. Mai Hà Trang từng là sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi kết hôn với Đức Chinh, gu thời trang của Mai Hà Trang được cho có nhiều thay đổi hơn trước... Hot girl Bắc Giang được yêu thích nhờ sở hữu gương mặt sáng, đôi mắt to cùng vóc dáng cân đối. Cô thường diện những trang phục cá tính hơn, thay vì gắn bó với áo phông hay váy điệu đà như trước. Vợ tiền đạo 26 tuổi luôn biết cách khoe ưu điểm vòng eo thon bằng những chiếc áo crop top kết hợp cùng quần hay váy cạp cao. Cộng đồng mạng thường bày tỏ sự ngưỡng mộ với làn da không tỳ vết của Hà Trang. Vốn dĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kể từ khi lấy chồng Mai Hà Trang càng nhuận sắc hơn. Ảnh: IGNV