Vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu gây tò mò khi tiết lộ quá khứ

Vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chia sẻ hai bức ảnh quá khứ và tiết lộ điều đặc biệt từ nhỏ đến khi trưởng thành gây chú ý. Bức ảnh hồi nhỏ của Doãn Hải My khiến nhiều người trầm trồ với gương mặt bụ bẫm, dễ thương, đôi mắt to tròn và đôi môi được chính chủ mô tả là "cong tớn". Một khoảnh khắc khác, vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu diện bộ váy bò thời trang, đeo băng đô đỏ và tạo dáng nghiêng mình. Ngay từ khi còn nhỏ, tiểu thư Hà thành đã có biểu cảm và cách tạo dáng tự tin khi nhìn vào ống kính. Theo người đẹp chia sẻ, dù ở thời bé hay khi trưởng thành thì đôi môi "cong tớn" của cô vẫn giữ nguyên. Đôi môi cũng là đặc điểm dễ dàng bắt gặp ở Doãn Hải My khi lớn. Cô nàng thường xuyên khoe nụ cười toả nắng, cong cong khoé môi gợi cảm. Nhiều bình luận dưới bức ảnh khen Hải My là thiên thần bởi nét xinh xắn, dễ thương. Nhìn ảnh thuở nhỏ của Hải My, có người còn lầm tưởng đó là nữ thần Yoona của nhóm nhạc SNSD ngày bé. Nếu Doãn Hải My thuở nhỏ xinh như thiên thần thì hiện tại, cô đã "dậy thì thành công" và ngày càng xinh đẹp. Ở tuổi 22, nhan sắc thanh thuần, trong trẻo của bạn gái Văn Hậu luôn thuộc "hàng top" trong dàn WAG Việt. Năm 2020, khi 19 tuổi, Hải My từng gây ấn tượng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 10 chung cuộc. Nàng WAG nhận được danh hiệu Người đẹp tài năng như một sự công nhận về cả nhan sắc và tài hoa. Hiện tại, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đang làm người hâm mộ mong chờ một đám cưới hạnh phúc trong thời gian tới. Ảnh: FBNV

