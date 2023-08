Vợ Phan Văn Đức kể chuyện làm dâu khiến hội chị em ghen tị

Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An), là vợ cầu thủ Phan Văn Đức, cô từng nổi tiếng với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Cô nàng kết hôn với Văn Đức vào năm 2020. Trong 3 năm, Võ Nhật Linh hạ sinh 2 người con. Tháng 8/2020, Nhật Linh hạ sinh con gái đầu lòng, tên gọi thân mật là Dâu Tây. Tháng 4/2022, cô nàng sinh cậu con tai thứ 2, tên gọi ở nhà là Khoai Tây. Mới đây, vợ Phan Văn Đức gây chú ý khi chia sẻ về chuyện đi làm dâu mà nhiều cô gái có lẽ sẽ cảm thấy ước ao. Cụ thể, Võ Nhật Linh chia sẻ: "Và bây giờ tôi lấy chồng đâu đó cũng 4 năm. Trong sự yêu thương và tâm lý của bố mẹ chồng cùng sự hợp tác, cụ thể là lười của hai vợ chồng tôi thì đến bây giờ, tôi vẫn bám ông bà ngoại. Mặc dù đã có nhà riêng, tháng vào lau nhà 2 lần. Cảm ơn bố mẹ đã cưu mang con và con của con mặc dù 1 tuần có 7 ngày thì 6 ngày rưỡi con vẫn được nghe mắng trong vui vẻ". Nàng WAG còn tiết lộ, hai bé Dâu Tây và Khoai Tây bây giờ chỉ thích ngủ cùng ông bà ngoại nên cô và Văn Đức được nhàn, có thể ngủ vô tư tới sáng. Dù đã lấy chồng nhưng Nhật Linh vẫn được thoải mái ở cùng bố mẹ đẻ, được bố mẹ giúp đỡ việc chăm sóc cho con gái và con trai của mình. Được biết, bố mẹ chồng của Võ Nhật Linh hiện đang sinh sống ở miền Nam cùng gia đình con cả. Văn Đức lại thường xuyên xa nhà tập luyện và thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, nên dù đã có nhà riêng nhưng Nhật Linh vẫn sống cùng bố mẹ đẻ. Đọc những lời chia sẻ của Nhật Linh khi về làm dâu, nhiều chị em phải ghen tị với cô nàng. 3 năm, 2 lần mang thai và sinh nở, bà xã cầu thủ Văn Đức vẫn giữ được nhan sắc và góc dáng đáng ngưỡng mộ. Hot girl xứ Nghệ được người hâm mộ nhận xét là "càng đẻ càng xinh". Trên mạng xã hội, Nhật Linh chủ yếu chia sẻ những hình ảnh liên quan đến chồng con. Cô hết lòng vun vén cho tổ ấm nhỏ, luôn đồng hành với chồng trong sự nghiệp sân cỏ. Ảnh: FBNV

