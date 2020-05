Giấu quỹ đen siêu kĩ, anh em vẫn bị hội chị em "bắt thóp" tịch thu

Câu chuyện chồng giấu vợ lập quỹ đen đang trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Trong một diễn đàn cả triệu thành viên, các chị em đã thi nhau khoe "thành tích" tìm được chỗ giấu tiền của chồng. Theo chia sẻ của hội chị em, gần như tất cả ngóc ngách trong ngôi nhà đều được các anh chồng tận dụng để giấu quỹ đen. Tuy nhiên, bằng một giác quan đặc biệt hội chị em đều "tóm gọn" và tịch thu tang vật. Những chiêu thức giấu tiền vào ngăn tủ quần áo, bàn làm việc hay trong giầy đều đã lỗi thời. Giới đàn ông đã thể hiện "IQ vô cực" qua những “phát kiến” không thể ngờ tới. Đỉnh cao nhất phải kể đến trường hợp giấu tiền trong ổ điện. Người chồng này đã khéo léo cuộn tiền lại và nhét vào công tắc đèn. Đây là chiêu thức cao tay bởi gần như không bao giờ người vợ ngó ngàng đến thiết bị này. Đỉnh cao của câu nói: "Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất". Đây là phương pháp được rất nhiều người áp dụng. Họ tận dụng triệt để những hiểu biết thiết bị vệ sinh để nhằm qua mặt vợ. Nhưng với giác quan siêu việt, hội chị em vẫn phát giác. Chiếc gối là vật tưởng chừng như dễ phát hiện nhưng hội các ông chồng đều lấy đó là "căn cứ" tích trữ quỹ đen. Chỉ cần một túi zip chống nước, các anh chồng có thể biến chỗ đựng nước xả bồn cầu thành một "két sắt" an toàn. Ngoài ra chỉ cần 1 đoạn băng dính cũng sẽ khiến nóc bình nóng lạnh thành "đồng minh". Cao thủ hơn, nhiều ông chồng còn mổ một khoang trên quả địa cầu để làm chỗ cất giấu quỹ đen của mình. Dây thắt lưng là chỗ cất giấu quỹ đen cực kín đáo nhưng vẫn không qua mắt được hội chị em. Bao lần vợ đòi vứt can nước giặt vì đã hết, chồng nằng nặc giữ lại và đây là lý do. Cất tiền trong tất, cất kĩ vào ngăn tủ là cách dùng khá phổ thông. Mời quý độc giả xem video: NHỮNG ÔNG CHỒNG BÁ ĐẠO P1 I GIẤU QUỸ ĐEN ( CÓ VIETSUB - TỔNG HỢP TIKTOK TRUNG QUỐC ) - Nguồn: Youtube

