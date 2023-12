Vợ khoe ảnh sống ảo, Đoàn Văn Hậu nhắc nhở điều này

Sau đám cưới ngọt ngào, hiện tại Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son". Mọi động thái của cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, Doãn Hải My vừa đăng tải một bức ảnh xinh đẹp và quyến rũ của mình lên trang cá nhân sau khi trở thành "vợ người ta", nhanh chóng nhận về nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng. Trong đó, màn tương tác giữa người đẹp và nam cầu thủ càng khiến dân mạng thêm phần chú ý. Cụ thể, bên dưới bức ảnh của bà xã, Đoàn Văn Hậu đã để lại bình luận: "Rửa bát thôi bạn ơi". Đáp lại ông xã, Hải My ngậm ngùi: "Bắt trở lại thực tại sớm thế". Tuy nhiên đây chỉ là những chia sẻ vui vẻ của cặp vợ chồng mới cưới trên mạng xã hội mà thôi, bởi tổ ấm của cặp đôi đã có trợ thủ đắc lực... đó chính là chiếc máy rửa bát xịn xò và hiện đại. Trước màn tương tác đầy thú vị của đôi vợ chồng mới cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú. Đoàn Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc của tuyển Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Anh đã hẹn hò với Hải My được 3 năm. Doãn Hải My là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đạt danh hiệu Người đẹp tài năng tại cuộc thi sắc đẹp năm đó. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ấn định ngày cưới vào 11/11 vừa qua tại quê nhà của chú rể ở thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sau đám cưới tại Thái Bình, Văn Hậu và Hải My tiếp tục tổ chức lễ thành hôn tại Hà Nội vào ngày 26/11.

Sau đám cưới ngọt ngào, hiện tại Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son". Mọi động thái của cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, Doãn Hải My vừa đăng tải một bức ảnh xinh đẹp và quyến rũ của mình lên trang cá nhân sau khi trở thành "vợ người ta", nhanh chóng nhận về nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng. Trong đó, màn tương tác giữa người đẹp và nam cầu thủ càng khiến dân mạng thêm phần chú ý. Cụ thể, bên dưới bức ảnh của bà xã, Đoàn Văn Hậu đã để lại bình luận: "Rửa bát thôi bạn ơi". Đáp lại ông xã, Hải My ngậm ngùi: "Bắt trở lại thực tại sớm thế". Tuy nhiên đây chỉ là những chia sẻ vui vẻ của cặp vợ chồng mới cưới trên mạng xã hội mà thôi, bởi tổ ấm của cặp đôi đã có trợ thủ đắc lực... đó chính là chiếc máy rửa bát xịn xò và hiện đại. Trước màn tương tác đầy thú vị của đôi vợ chồng mới cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú. Đoàn Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc của tuyển Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Anh đã hẹn hò với Hải My được 3 năm. Doãn Hải My là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đạt danh hiệu Người đẹp tài năng tại cuộc thi sắc đẹp năm đó. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ấn định ngày cưới vào 11/11 vừa qua tại quê nhà của chú rể ở thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sau đám cưới tại Thái Bình, Văn Hậu và Hải My tiếp tục tổ chức lễ thành hôn tại Hà Nội vào ngày 26/11.