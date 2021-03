Vợ hai Minh Nhựa gặp “tai nạn” sống ảo, netizen vào bóc phốt

Mina Phạm - vợ hai của Minh Nhựa dù không tham gia nghệ thuật những cũng khá đình đám trên MXH. Sau vụ bỏ đi vì nghi chồng ngoại tình, Mina Phạm còn khiến nhiều người chú ý nhờ những lần "sống ảo" quá đà của mình trên MXH. Hết sử dụng ảnh người khác, vợ hai đại gia Minh Nhựa còn copy luôn câu status Tiếng Anh để đăng tải lên trang cá nhân. Tuy nhiên mới đây, "quý bà" lại copy thiếu nên nhanh chóng bị cư dân mạng soi ra và "bóc phốt". Câu status bằng Tiếng Anh của Mina Phạm đăng tải khá khó hiểu: "A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up a nice guy can open up my heart" (Tạm dịch: Một chàng trai dễ thương có thể khiến em mở mắt ngắm nhìn, một chàng trai thông minh có thể mở... một chàng trai tốt mới có thể mở lối vào trái tim của em). Theo cư dân mạng, đây là câu châm ngôn Tiếng Anh nhưng vì copy thiếu nên mới khó hiểu như vậy. Nguyên văn của câu này là: "A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up my mind, but only a nice guy can open up my heart". (Tạm dịch: "Một anh chàng dễ thương có thể khiến em mở mắt ngắm nhìn, một anh chàng thông minh có thể mở mang trí óc của em, nhưng chỉ có một chàng trai tốt mới có thể mở lối vào trái tim của em"). Hồi tháng 9/2019, Mina Phạm từng gặp "tai nạn" sống ảo khi dùng ảnh của một blogger nước ngoài có tên @taramilktea rồi photoshop mình vào trong ảnh để check in toàn những nơi sang chảnh. Thậm chí, tất cả những bức ảnh này đều được Mina Phạm cho vào album có tên "I love travel" như đó là ảnh của cô tự đi, tự chụp. Dưới màn bóc phốt này, dân tình đã để lại vô số bình luận ngạc nhiên bởi dù gì cũng làm dâu nhà giàu, Mina Phạm tại sao phải làm đến mức này. Nhưng rõ ràng với khả năng chỉnh sửa thần sầu của Mina Phạm, những dòng mô tả này lại hợp tình hợp lý hơn bao giờ hết. Theo mốc thời gian có thể thấy bài đăng đã xuất hiện từ trước khi dân mạng phát hiện ra màn mượn ảnh của Mina Phạm. Mặc dù không hoạt động nghệ thuật cũng như chẳng liên quan gì tới làng giải trí nhưng Mina Phạm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng bởi hay "tạo nét", chụp ảnh "sống ảo" cực lố. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Đại gia Minh Nhựa sở hữu khối tài sản khổng lồ và vô cùng yêu thương vợ con - Nguồn: YAN News

