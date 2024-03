Vợ Đoàn Văn Hậu lên tiếng trước tin đồn "độ" vòng 1

Mới đây, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã khéo léo lên tiếng đính chính tin đồn thất thiệt về cuộc sống đời tư khi có một khán giả đã đặt ra câu hỏi dành cho cô nàng: "Chị My không nâng ngực luôn ạ?". Trước thắc mắc này, Doãn Hải My không giấu khỏi sự bối rối và thẳng thắn cho biết: "Chị không em ơi, làm mặt nhẹ nhàng chị còn chưa dám nữa là. Biết sẽ đẹp, nhìn cũng rất mê mà chị nhát lắm". Doãn Hải My đã kết hôn với Đoàn Văn Hậu vào cuối năm 2023, tại thời điểm này người đẹp từng nhiều lần vướng vào nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Dù không ít lần bị netizen bắt gặp lộ vòng hai to bất thường ở chốn đông người, tuy nhiên Doãn Hải My vẫn giữ im lặng trước tin đồn có bầu. Vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu dành nhiều tâm tư, suy nghĩ dành cho ông xã, và thường theo sát chồng trong những lịch trình công việc ở trong và ngoài nước. Năm 2020, Doãn Hải My từng "thử sức" tại Hoa hậu Việt Nam và dừng chân tại top 10. Nhan sắc của người đẹp khi xuất hiện trong đêm chung kết đã gây xôn xao cõi mạng. Thông qua những tấm hình của Doãn Hải My hồi còn nhỏ, nhiều khán giả đều nhận xét rằng vợ Đoàn Văn Hậu vốn xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi kết hôn với nam cầu thủ đình đám, Doãn Hải My lại càng được công chúng chú ý hơn bao giờ hết từ những động thái, bài viết cô chia sẻ ở trên mạng xã hội. Doãn Hải My xinh xắn trong chiếc áo dài trắng trong ngày ăn hỏi. Trước đó, vợ Đoàn Văn Hậu nhận về vô vàn lời khen khi diện trang phục truyền thống.

Mới đây, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã khéo léo lên tiếng đính chính tin đồn thất thiệt về cuộc sống đời tư khi có một khán giả đã đặt ra câu hỏi dành cho cô nàng: "Chị My không nâng ngực luôn ạ?". Trước thắc mắc này, Doãn Hải My không giấu khỏi sự bối rối và thẳng thắn cho biết: "Chị không em ơi, làm mặt nhẹ nhàng chị còn chưa dám nữa là. Biết sẽ đẹp, nhìn cũng rất mê mà chị nhát lắm". Doãn Hải My đã kết hôn với Đoàn Văn Hậu vào cuối năm 2023, tại thời điểm này người đẹp từng nhiều lần vướng vào nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Dù không ít lần bị netizen bắt gặp lộ vòng hai to bất thường ở chốn đông người, tuy nhiên Doãn Hải My vẫn giữ im lặng trước tin đồn có bầu. Vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu dành nhiều tâm tư, suy nghĩ dành cho ông xã, và thường theo sát chồng trong những lịch trình công việc ở trong và ngoài nước. Năm 2020, Doãn Hải My từng "thử sức" tại Hoa hậu Việt Nam và dừng chân tại top 10. Nhan sắc của người đẹp khi xuất hiện trong đêm chung kết đã gây xôn xao cõi mạng. Thông qua những tấm hình của Doãn Hải My hồi còn nhỏ, nhiều khán giả đều nhận xét rằng vợ Đoàn Văn Hậu vốn xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi kết hôn với nam cầu thủ đình đám, Doãn Hải My lại càng được công chúng chú ý hơn bao giờ hết từ những động thái, bài viết cô chia sẻ ở trên mạng xã hội. Doãn Hải My xinh xắn trong chiếc áo dài trắng trong ngày ăn hỏi. Trước đó, vợ Đoàn Văn Hậu nhận về vô vàn lời khen khi diện trang phục truyền thống.