Vợ Đoàn Văn Hậu ăn mặc ra sao trước và sau khi lấy chồng?

Với những người đã theo dõi Doãn Hải My từ lâu, hẳn là sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ ràng trong phong cách của cô nàng trước và sau khi lấy chồng, sinh con. Thời còn con gái, Hải My đã theo đuổi phong cách nữ tính nhưng có phần táo bạo, phóng khoáng hơn. Cô nàng không ít lần khoe dáng trong những thiết kế bikini màu sắc. Đã từng có một Doãn Hải My gợi cảm thế này. Trước khi trở thành nửa kia của Đoàn Văn Hậu, người đẹp được biết đến rộng rãi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 10 đồng thời giành danh hiệu Người đẹp tài năng. Sở hữu chiều cao 1m67 cùng thân hình nuột nà, cô nàng thường diện những trang phục ôm sát khoe trọn đường cong cơ thể. Góc chụp táo bạo tôn lên thần thái cũng như vẻ đẹp hình thể. Tuy nhiên từ sau khi lấy chồng, sinh con, bà xã Đoàn Văn Hậu đã phần nào hạn chế hơn trong việc mặc những trang phục hở bạo, phô diễn đường cong. Cô nàng đằm thắm, dịu dàng và đoan trang hơn với những thiết kế kín đáo đầy nữ tính. Trong chuyến vi vu Hàn Quốc gần đây khi cùng với Đoàn Văn Hậu đi chữa trị, Doãn Hải My cũng không chú trọng nhiều đến việc lên đồ. Cô nàng diện đồ giản dị nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Sau khi sinh con, Doãn Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Và dù có không ăn mặc hở hang, cô nàng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi xuýt xoa về nhan sắc hiện tại. (Ảnh: IGNV)

