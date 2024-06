Xoài Non bất ngờ nhập viện, trạng thái của Xemesis vẫn im lìm

Mới đây, hình ảnh Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) nhập viện khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo đó, người đẹp đăng một bức ảnh đi khám, lấy máu và nhận thông báo phải ở trong viện cả tuần. Theo Xoài Non chia sẻ, cô bị viêm, áp xe ở mũi nên khi đi khám, bác sĩ nhận thấy tình trạng có vẻ nặng nên yêu cầu nhập viện để tiêm thuốc. Nếu vẫn không thuyên giảm sẽ có thể phải mổ và truyền thuốc. Tuy vậy khi người theo dõi lo lắng, cô nàng vẫn cố giữ thái độ tích cực và trấn an rằng sức khỏe vẫn ổn. Giữa lúc Xoài Non phải nhập viện, nhiều người không hề thấy Xemesis có động thái hay cập nhật gì. Điều này càng làm nhiều người nghi ngờ về tình trạng hôn nhân của cặp đôi bởi trước đó trong 1 số phiên livestream, Xoài Non đã thể hiện sự mệt mỏi thấy rõ. Cô nàng có thái độ hời hợt, đồng thời tinh thần cũng có vẻ không được tốt lắm, gương mặt dù gượng cười nhưng vẫn thấy được sự mệt mỏi. Trên các trang MXH, Xemesis đều im lìm, không cập nhật hoạt động mới kể từ cuối tháng 5, sau ngày khai trương cơ sở kinh doanh mới của mình. Netizen cũng từng soi ra được rằng giữa lúc du luận đang lên cao, Xoài Non có vẻ như đã không còn ở chung trong căn biệt thự với Xeme mà chuyển ra ngoài ở 1 căn hộ chung cư khác. Trước loạt tin đồn tan vỡ gần đây, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Xoài, tuy nhiên cũng nhiều người đã để lại những bình luận ác ý rằng cô đào mỏ. Đáp lại, nàng hot girl thẳng thắn chia sẻ rằng "21 năm cuộc đời chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột". Xoài Non và Xemesis chính thức về chung một nhà từ năm 2020, là cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ cộng đồng mạng. Cả hai có hôn nhân cực viên mãn, cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ. Song thời gian gần đây, cặp đôi lộ nhiều dấu hiệu trục trặc hôn nhân khi mỗi người check-in một địa điểm khác nhau, không còn xuất hiện chung hay chăm chỉ bình luận, thả tim ảnh trên mạng như trước. Trước những tin đồn hôn nhân tan vỡ gần đây, cả Xoài Non và Xemesis chưa có lên tiếng chính thức.

Mới đây, hình ảnh Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) nhập viện khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo đó, người đẹp đăng một bức ảnh đi khám, lấy máu và nhận thông báo phải ở trong viện cả tuần. Theo Xoài Non chia sẻ, cô bị viêm, áp xe ở mũi nên khi đi khám, bác sĩ nhận thấy tình trạng có vẻ nặng nên yêu cầu nhập viện để tiêm thuốc. Nếu vẫn không thuyên giảm sẽ có thể phải mổ và truyền thuốc. Tuy vậy khi người theo dõi lo lắng, cô nàng vẫn cố giữ thái độ tích cực và trấn an rằng sức khỏe vẫn ổn. Giữa lúc Xoài Non phải nhập viện, nhiều người không hề thấy Xemesis có động thái hay cập nhật gì. Điều này càng làm nhiều người nghi ngờ về tình trạng hôn nhân của cặp đôi bởi trước đó trong 1 số phiên livestream, Xoài Non đã thể hiện sự mệt mỏi thấy rõ. Cô nàng có thái độ hời hợt, đồng thời tinh thần cũng có vẻ không được tốt lắm, gương mặt dù gượng cười nhưng vẫn thấy được sự mệt mỏi. Trên các trang MXH, Xemesis đều im lìm, không cập nhật hoạt động mới kể từ cuối tháng 5, sau ngày khai trương cơ sở kinh doanh mới của mình. Netizen cũng từng soi ra được rằng giữa lúc du luận đang lên cao, Xoài Non có vẻ như đã không còn ở chung trong căn biệt thự với Xeme mà chuyển ra ngoài ở 1 căn hộ chung cư khác. Trước loạt tin đồn tan vỡ gần đây, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Xoài, tuy nhiên cũng nhiều người đã để lại những bình luận ác ý rằng cô đào mỏ. Đáp lại, nàng hot girl thẳng thắn chia sẻ rằng "21 năm cuộc đời chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột". Xoài Non và Xemesis chính thức về chung một nhà từ năm 2020, là cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ cộng đồng mạng. Cả hai có hôn nhân cực viên mãn, cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ. Song thời gian gần đây, cặp đôi lộ nhiều dấu hiệu trục trặc hôn nhân khi mỗi người check-in một địa điểm khác nhau, không còn xuất hiện chung hay chăm chỉ bình luận, thả tim ảnh trên mạng như trước. Trước những tin đồn hôn nhân tan vỡ gần đây, cả Xoài Non và Xemesis chưa có lên tiếng chính thức.