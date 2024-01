Vợ chồng Đoàn Văn Hậu lộ ảnh hồi bé, có số phu thê từ nhỏ

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền hình ảnh về Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Có thể dễ dàng nhận thấy, khi còn nhỏ, cặp đôi này đều sở hữu khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu hết nấc. Đặc biệt, chiếc mũi cao thanh của cả hai lại không hẹn mà gặp lại có phần cực giống nhau ở góc nghiêng. Trong khi Đoàn Văn Hậu giản dị hiền lành thì Doãn Hải My đã biết "làm đỏm" ngay từ bé. Điều bất ngờ hơn cả là nhiều khán giả còn phát hiện ra rằng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cực giống nhau về khuôn mặt và nhiều chi tiết mắt, môi, mũi... Có vẻ như nhân duyên này đã được định từ lâu. Vẻ ngoài khi bé đã có tướng phu thê thế này thì bảo sao lớn lên không tìm nhau. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đang có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn. Vào tháng 11/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã lần lượt tổ chức lễ ăn hỏi, đãi tiệc cưới ở nhà trai lẫn nhà gái. Đến nay, vợ chồng Đoàn Văn Hậu vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc. Nhiều nguồn tin cho rằng Doãn Hải My đang mang thai con đầu lòng nhưng cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Ngày 20/10/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ khoe đăng kí kết hôn. Sau đó, cặp đôi này có màn cầu hôn vô cùng lãng mạn.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền hình ảnh về Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Có thể dễ dàng nhận thấy, khi còn nhỏ, cặp đôi này đều sở hữu khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu hết nấc. Đặc biệt, chiếc mũi cao thanh của cả hai lại không hẹn mà gặp lại có phần cực giống nhau ở góc nghiêng. Trong khi Đoàn Văn Hậu giản dị hiền lành thì Doãn Hải My đã biết "làm đỏm" ngay từ bé. Điều bất ngờ hơn cả là nhiều khán giả còn phát hiện ra rằng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cực giống nhau về khuôn mặt và nhiều chi tiết mắt, môi, mũi... Có vẻ như nhân duyên này đã được định từ lâu. Vẻ ngoài khi bé đã có tướng phu thê thế này thì bảo sao lớn lên không tìm nhau. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đang có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn. Vào tháng 11/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã lần lượt tổ chức lễ ăn hỏi, đãi tiệc cưới ở nhà trai lẫn nhà gái. Đến nay, vợ chồng Đoàn Văn Hậu vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc. Nhiều nguồn tin cho rằng Doãn Hải My đang mang thai con đầu lòng nhưng cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Ngày 20/10/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ khoe đăng kí kết hôn. Sau đó, cặp đôi này có màn cầu hôn vô cùng lãng mạn.