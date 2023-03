Vlogger đời đầu khoe bố thời trẻ đẹp và bảnh bao đến lạ

Huyme là cái tên không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng, đặc biệt là những bạn trẻ có sở thích theo dõi những vlogger đời đầu. Huyme không chỉ được yêu mến bởi tài năng nghệ thuật hay cách ăn nói tự nhiên, hài hước trước ống kính mà còn cực "hút fan" bởi ngoại hình điển trai. Sự thừa hưởng gen này một phần chính là nhờ người bố - nghệ sĩ, họa sĩ tranh trừu tượng Phạm An Hải. Điều đó thể hiện qua loạt hình ảnh mà nam vlogger chia sẻ về bố mình thời còn trẻ. Bố Huyme đã có gu ăn mặc cùng thần thái lịch lãm đậm chất nghệ sĩ thời thanh niên. Vốn là một người làm nghệ thuật chuyên nghiệp nên dễ hiểu tại sao bố Huyme lại ăn mặc như vậy. Netizen xem xong ảnh ai cũng gật gù công nhận với diện mạo bảnh bao, điển trai như tài tử thời ấy thì bố của vlogger đời đầu này hẳn khiến cô gái phải siêu lòng. Huyme là con trai cả của họa sĩ Phạm An Hải. Anh chàng được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp đồng đều từ cả 2 vị phụ huynh như vóc dáng cao to, nụ cười duyên dáng, ngoại hình điển trai. Huyme là vlogger đình đám, từng được nhiều bạn trẻ ái mộ. Ngoài ra, chuyện tình cảm của anh chàng cũng thu hút nhiều sự chú ý. Trước đây, Huyme từng có chuyện tình đẹp với Trúc Anh. Nhưng sau đó, cặp đôi "đường ai nấy đi" mà nguyên nhân được nhiều dân mạng đồn đoán là do người thứ ba Hàn Hằng. Mãi sau này, Huyme và Hàn Hằng mới công khai tình cảm và lộ bằng chứng sống chung. Khi gặp bạn bè Huyme và "hot girl tạp hoá'' Hàn Hằng chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm.

