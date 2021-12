Về từ Sao Nhập Ngũ, nam streamer làm fan "dậy sóng" vì kiểu tóc

Những ngày qua, thông tin liên quan đến dàn sao tham gia Sao Nhập Ngũ thu hút sự chú ý của netizen. Đáng chú ý trong đó phải kể tới cái tên cực hot đó là nam streamer Độ Mixi. Trước khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ, Độ Mixi không quên dặn dò rằng sẽ có buổi livestream ngay sau khi trở về để tâm sự với khán giả. Điều này khiến Bộ tộc Mixi Gaming gần 3 triệu thành viên đếm từng ngày để chờ để gặp anh trên sóng livestream. Mới đây, sau thông báo đã hoàn thành nghĩa vụ, Độ Mixi đã thông báo off stream. Lý do anh đưa ra khiến các thành viên không thể không đồng tình, thậm chí có người còn khuyên anh nên nghỉ thêm một vài ngày. Bên cạnh những lời động viên, netizen chỉ tập trung vào mái tóc mới của Độ Mixi sau khi tham gia Sao Nhập Ngũ 2021. So với bức ảnh mặc quân phục do Độ Mixi đăng trước đó, cộng đồng nhận xét mái tóc mới có vẻ "chiến hơn". Hình ảnh hậu trường Độ Mixi "xuống tóc" trong Sao Nhập Ngũ 2021 được hé lộ khiến mọi người thích thú. Hình ảnh ghi lại, Độ Mixi đang được một chiến sĩ làm mới cho mái tóc. Bản thân nam streamer cũng phải phì cười khi cắt tóc trong hoàn cảnh bắt buộc. Nhìn Độ Mixi "xuống tóc" mà nhiều người bày tỏ cười lăn lóc. Bởi trước đó, nam streamer này luôn để kiểu tóc bồng bềnh, bóng mượt. Bởi bình thường Độ Mixi trung thành kiểu undercut vuốt vuốt keo, nên khi nhìn hot streamer xuất hiện với kiểu đầu đinh thực sự không quen lắm. Trước đó, chia sẻ với người hâm mộ trên sóng livestream, Độ Mixi thừa nhận rằng, anh không tự tin khi cắt đầu đinh khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Lý do được nam streamer đưa ra về việc tóc tai của mình khi tham gia chương trình truyền hình Sao Nhập Ngũ rằng, anh không còn trẻ như trước, để đầu đinh sẽ không phù hợp. Thậm chí, một số khán giả khuyên Độ Mixi nên cắt tóc trước khi tham gia chương trình. Tuy nhiên, nam streamer vẫn có phần lưỡng lự. Mời quý độc giả xem video: Linh Ngọc Đàm khiến dân tình choáng ngợp trước khối tài sản 'khổng lồ' ở tuổi 23 - Nguồn: Saostar

