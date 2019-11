Vẻ quyến rũ chị gái cầu thủ giàu nhất thế giới thi đấu tại SEA Games 30

Faiq Bolkiah (SN 1998) là đội trưởng của tuyển U22 Brunei vừa có trận đấu với U22 Việt Nam tại SEA Games 30 chiều ngày 25/11. Anh được chú ý nhờ xuất thân hoàng gia và khối tài sản kếch xù. Em trai nổi tiếng tại SEA Games 2019 nên Samantha Richelle, người chị gái cùng cha khác mẹ của Faiq cũng bất ngờ được truyền thông Đông Nam Á chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và cuộc sống vô cùng sang chảnh của cô. Samantha là 1 trong số 18 người con của hoàng tử Jefri Bolkiah, em trai vua Brunei, người đàn ông sở hữu 2300 siêu xe, hàng trăm biệt thự và có 40 người vợ. Samantha Richelle sở hữu ngoại hình cuốn hút với gương mặt rất Tây, làn da bánh mật cùng thân hình sexy. Nếu không nói, không ai biết cô nàng đã trải qua một lần sinh nở. Công chúa của Brunei hiện đang là nhà thiết kế thời trang, đó là lý do mà cô nàng ăn mặc rất chuẩn gu, từ cá tính, sexy đến bánh bèo đều đẹp cả. Không chỉ khiến nhiều người ghen tỵ vì gia thế khủng, khuôn mặt xinh đẹp, Samantha còn có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên chồng và con trai. Chồng cô là cầu thủ Anton del Rosario (SN 1981), anh mang dòng máu lai Mỹ - Philippines và từng chơi ở vị trí hậu vệ tại đội tuyển quốc gia Philippines, đất nước đang đăng cai SEA Games 30. Tại Brunei, Samantha đã nổi tiếng từ lâu nhờ xuất thân hoàng gia, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí để chia sẻ về công việc và cuộc sống sang chảnh. Xem thêm clip: RAID: Samantha Richelle gives us an exclusive tour of her closet - Nguồn: Youtube

