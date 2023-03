Váy cưới cực khủng của Linda Ngô và loạt cô dâu Gen Z

Vừa qua, đám cưới của cặp đôi TikToker Linda Ngô và Phong Đạt gây chú ý trên MXH. Linda Ngô trong ngày cưới diện váy cưới cúp ngực bồng xòe cực kì lộng lẫy. Được biết TikToker Linda Ngô mang đến lễ cưới 4 bộ váy đến từ NTK Việt Nam. Cô nàng biến hóa với nhiều phong cách, bên cạnh mẫu váy cầu kì sang trọng thì còn có váy cưới dáng ngắn tối giản, váy cúp ngực chất liệu lụa bóng hiện đại... Là rich kid chính hiệu nên dễ hiểu được tại sao cô nàng lại đầu tư vào váy cưới thật lộng lẫy cho ngày trọng đại của mình như vậy. Trước Linda Ngô, nhiều cô dâu Gen Z khác từng khoác lên mình những bộ váy cưới lộng lẫy, đắt đỏ, điển hình là nàng hot girl Xoài Non. Đám cưới xa hoa đẹp tựa truyện cổ tích của Xoài Non thời điểm đó được đón nhận nhiều. Hình ảnh Xoài Non diện váy cưới 28 tỷ đính kết 6 viên kim cương đến giờ vẫn luôn là huyền thoại. Vợ streamer giàu nhất Việt Nam xinh xắn và ngọt ngào, đầu đội vương miện đẹp không khác gì nàng công chúa. Xoài Non trong đám cưới diện tới 3 mẫu váy cưới khác nhau, thiết kế nào cũng sang trọng và tinh tế tới từng chi tiết. Cách đây không lâu, TikToker Huyền 2k4 gây bất ngờ khi chính thức lên xe hoa. Theo chia sẻ cô diện váy cưới giới hạn của một NTK trong nước, được đính 5.000 viên pha lê Swarovski và 1.000 viên ngọc trai cao cấp. Huyền 2k4 ngọt ngào và lộng lẫy bên thiết kế lấp lánh xếp tầng trong ngày trọng đại nhất đời. Trước khi đám cưới chính thức diễn ra, cô nàng từng khiến dân tình choáng ngợp bởi bộ ảnh cưới bao gồm tới 6 mẫu váy khác nhau. Cũng giống như nhiều cô dâu Gen Z khác, Huyền 2K4 xuất hiện vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp như công chúa. Ảnh: FBNV

Vừa qua, đám cưới của cặp đôi TikToker Linda Ngô và Phong Đạt gây chú ý trên MXH. Linda Ngô trong ngày cưới diện váy cưới cúp ngực bồng xòe cực kì lộng lẫy. Được biết TikToker Linda Ngô mang đến lễ cưới 4 bộ váy đến từ NTK Việt Nam. Cô nàng biến hóa với nhiều phong cách, bên cạnh mẫu váy cầu kì sang trọng thì còn có váy cưới dáng ngắn tối giản, váy cúp ngực chất liệu lụa bóng hiện đại... Là rich kid chính hiệu nên dễ hiểu được tại sao cô nàng lại đầu tư vào váy cưới thật lộng lẫy cho ngày trọng đại của mình như vậy. Trước Linda Ngô, nhiều cô dâu Gen Z khác từng khoác lên mình những bộ váy cưới lộng lẫy, đắt đỏ, điển hình là nàng hot girl Xoài Non. Đám cưới xa hoa đẹp tựa truyện cổ tích của Xoài Non thời điểm đó được đón nhận nhiều. Hình ảnh Xoài Non diện váy cưới 28 tỷ đính kết 6 viên kim cương đến giờ vẫn luôn là huyền thoại. Vợ streamer giàu nhất Việt Nam xinh xắn và ngọt ngào, đầu đội vương miện đẹp không khác gì nàng công chúa. Xoài Non trong đám cưới diện tới 3 mẫu váy cưới khác nhau, thiết kế nào cũng sang trọng và tinh tế tới từng chi tiết. Cách đây không lâu, TikToker Huyền 2k4 gây bất ngờ khi chính thức lên xe hoa. Theo chia sẻ cô diện váy cưới giới hạn của một NTK trong nước, được đính 5.000 viên pha lê Swarovski và 1.000 viên ngọc trai cao cấp. Huyền 2k4 ngọt ngào và lộng lẫy bên thiết kế lấp lánh xếp tầng trong ngày trọng đại nhất đời. Trước khi đám cưới chính thức diễn ra, cô nàng từng khiến dân tình choáng ngợp bởi bộ ảnh cưới bao gồm tới 6 mẫu váy khác nhau. Cũng giống như nhiều cô dâu Gen Z khác, Huyền 2K4 xuất hiện vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp như công chúa. Ảnh: FBNV