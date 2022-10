Vào mùa hồng, quán cà phê Đà Lạt làm khách ấm lòng

Tựa như trái vải Lục Ngạn, nhãn lồng Hưng Yên, quả hồng Đà Lạt là thứ quà đặc sản của thiên nhiên nơi đây. Mùa hồng Đà Lạt là điều thu hút khách du lịch đến nơi đây vào thời điểm này, những ngày hồng chín rộ, đâu đâu bạn cũng có thể thấy hồng hay những món ăn được làm từ loại quả này. Mới đây trên MXH xuất hiện những hình ảnh khiến netizen ấm lòng. Cụ thể một quán cà phê Đà Lạt đã trưng biển mời khách hàng ăn hồng miễn phí. Ảnh: NEAR Coffee Đà Lạt Trên tấm biển này chủ quán cà phê đã ghi: "Hồng đã chín, rất ngon và ngọt. Quán có cây hái và đĩa, khách có thể hái trái chín nha". Ảnh: NEAR Coffee Đà Lạt Tấm biển của quán cà phê này đã khiến không ít khách hàng thấy ấm lòng, bởi đúng mùa hồng lại được thưởng thức miễn phí, ngồi nhâm nhi cốc cà phê thì còn gì bằng. Ảnh: NEAR Coffee Đà Lạt Hơn thế nữa quán cà phê này còn chuẩn bị sẵn đĩa để khách hàng có thể tiện thưởng thức hồng chín nữa. Ảnh: NEAR Coffee Đà Lạt Thời điểm vào mùa hồng, loại quả này được trồng nhiều ở dọc hai bên đường đi đến đèo Mimosa, hay đường lên đồi chè Cầu Đất. Ảnh: NEAR Coffee Đà Lạt Chỉ cần đi ngang qua khu vực này thì bạn sẽ bị choáng ngợp trước sắc cam rực rỡ của một rừng hồng đang chờ tới ngày thu hoạch. Ảnh: NEAR Coffee Đà Lạt Hồng giòn Đà Lạt có vị ngon ngọt, thơm thơm, khi chẻ ra miếng vừa ăn. Đi Đà Lạt vào mùa này, khách du lịch có thể chọn mua hồng ở bất cứ đâu để làm quà, hồng tươi, hồng dẻo, mứt hồng...để làm quà mang về. Ảnh: Tổng hợp

