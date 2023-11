Văn Hậu sánh bước cùng Hải My lộ diện trước thềm đám cưới

Sau màn cầu hôn rầm rộ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, cư dân mạng tiếp tục trông đợi được chứng kiến ngày cả hai chính thức về chung một nhà. Trước thềm đám cưới diễn ra, mọi thông tin và hình ảnh của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Mới đây, những hình ảnh cặp đôi nắm tay nhau xuất hiện ở SVĐ Hàng Đẫy gây chú ý. Nam hậu vệ và vợ sắp cưới cùng diện đồ đôi màu đen, giày trắng nổi bật. Khi qua đường, Văn Hậu nắm chặt tay vợ, anh đi trước để dẫn đường cho Hải My. Khi đi qua cửa soát vé, Văn Hậu trao đổi nhanh với nhân viên an ninh, cả anh và Hải My đều không cần trình vé vẫn có thể vào sân. Khoảnh khắc cặp đôi lộ diện trước thềm đám cưới đã lọt vào tầm ngắm của "team qua đường", hầu hết netizen đều dành lời khen cho nhan sắc tương xứng của họ. Mới đây nhất, người qua đường còn chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường khi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chụp ảnh cưới. Theo đó, bộ ảnh cưới của cặp đôi trẻ đình đám bậc nhất hiện tại được thực hiện ở làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây - Hà Nội. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng diện áo dài trắng, chụp ảnh theo phong cách cổ xưa. Được biết, thời gian chính xác cho đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là vào ngày 26/11 tới đây. Ảnh: Tổng hợp

