U23 Việt Nam Thường Châu 2018: Lấy vợ hot girl, lên chức bố năm Rồng

Đoàn Văn Hậu (SN 1999, Thái Bình) là hậu vệ nổi tiếng, hiện thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Anh kết hôn với Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) - người đẹp từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - vào tháng 11/2023, sau 3 năm yêu nhau. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Đầu tháng 6, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bất ngờ khoe ảnh đầy tháng của con trai đầu lòng. Bé được đặt tên là Đoàn Minh Đăng, biệt danh ở nhà là Lúa. Hậu vệ sinh năm 1999 và bà xã còn lập tài khoản Instagram riêng để cập nhật hình ảnh thường ngày của con, thu hút 35.000 lượt theo dõi. Cặp đôi cho biết, khi con lớn hơn, họ sẽ tiết lộ diện mạo của bé. Đoàn Văn Hậu được khen là ông bố đảm đang khi đăng tải nhiều hình ảnh bế con, đưa con đi chơi, đi du lịch cùng gia đình. Nguyễn Quang Hải (SN 1997, Hà Nội) là ngôi sao của đội tuyển bóng đá Việt Nam và CLB Công an Hà Nội. Trải qua 3 năm hẹn hò kín tiếng, anh và Chu Thanh Huyền (SN 2000, Hà Nội) về chung một nhà sau loạt đám cưới hoành tráng, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng. Vợ của Quang Hải có ngoại hình nổi bật và kinh doanh ngành hàng mỹ phẩm khá có tiếng trên mạng xã hội. Ở tuổi 24, cô sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, thường xuyên diện trang phục, đồng hồ và túi xách hàng hiệu. Bà xã của cầu thủ sinh năm 1997 cũng chăm chỉ kinh doanh mỹ phẩm cho đến gần ngày sinh. Trong khi đó, Quang Hải luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, tranh thủ đưa vợ đi du lịch, nghỉ dưỡng mỗi khi sắp xếp được thời gian. Tiền đạo Quang Hải và vợ Chu Thanh Huyền cũng vừa đón con trai đầu lòng chào đời hôm 13/7. Cặp đôi đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên của bé nhưng giấu kín gương mặt cũng như tên con. Hà Đức Chinh (SN 1997, Phú Thọ) và Mai Hà Trang (SN 1998, Bắc Giang) có 4 năm hẹn hò trước khi tổ chức hôn lễ vào năm 2022. Đây là một trong những cặp đôi được yêu mến vì có đời tư không ồn ào. Mai Hà Trang được khen có thần thái tươi tắn, rạng ngời. Trong thời gian mang bầu, ngoại trừ phần bụng lớn lên, cô vẫn giữ được gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn. Hà Đức Chinh cũng vừa gia nhập hội "bố bỉm sữa". Hôm 16/7, anh chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa bên vợ, con và nhận được nhiều lời chúc mừng. Tiền đạo sinh năm 1997 chưa tiết lộ giới tính và tên của con. Bé có tên thân mật là Phin. Vợ chồng Hà Đức Chinh thường xuyên khoe ảnh du lịch trước khi hạ sinh con đầu lòng. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV

