U23 Việt Nam tập huấn Hàn Quốc: Quang Hải, Đình Trọng nhận đặc cách

Ít ngày sau khi trở về từ Philippines, thầy trò HLV Park Hang-seo lại tiếp tục bước vào gia đoạn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Hiện tại các cầu thủ U23 Việt Nam có mặt tại Hàn Quốc để tập huấn 10 ngày. Trong ngày 15/11, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên. 3 cầu thủ là Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Trọng Hùng vẫn tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young. Đình Trọng vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Trong khi đó, Quang Hải gặp tổn thương ở cơ đùi sai. Trọng Hùng chấn thương ở cổ chân, đều đến từ SEA Games 2019. Ở trận chung kết SEA Games 2019 diễn ra vào ngày 10/12, Quang Hải đã được sắp xếp để được vào sân những phút cuối nhưng bất thành do không có thời gian bóng chết. Đây được xem lại dấu hiệu hồi phục tích cực của đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á 2020. Theo chia sẻ của cán bộ VFF đi theo U23 Việt Nam, thời tiết ở Busan từ 8 – 16 độ C. Lạnh vào đêm và rạng sáng. Tuy nhiên, thời tiết này vẫn được xem là ấm áp tại Hàn Quốc do Busan nằm ở phía Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo tập sân cỏ tự nhiên và tỏ ra thoải mái. Vị trí của Trung tâm Tongyeong nằm ở gần khu vực sông và núi cao nên khí hậu trong lành, dễ chịu. Khi U23 Việt Nam đặt chân đến Busan vào sáng sớm ngày 14/12, được hơn 150 phóng viên và người hâm mộ săn đón tại sân bay Gimhae sau khi giành HCV SEA Games 2019. U23 Việt Nam có 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc. HLV Park Hang-seo hy vọng khí hậu tốt ở Busan sẽ giúp các cầu thủ U22 Việt Nam hồi phục thể trạng tốt hơn sau hành trình SEA Games 2019 vất vả. Ngày 22/12, đội sẽ lên đường trở về TPHCM, tập luyện tại đây cũng khoảng 10 ngày trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 3/1/2020, chính thức bắt đầu hành trình tại VCK U23 châu Á.

