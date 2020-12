"Tuyết yêu thương" lần cuối được trình diễn, dân mạng ngậm ngùi tiếc nuối

20 năm qua, bản hit " Tuyết yêu thương" gắn liền với tên tuổi Young Uno, đặc biệt thế hệ 8X, 9X hẳn sẽ khó quên. Thế nhưng, mới đây chủ nhân bản hit "Tuyết yêu thương" đã bất ngờ tuyên bố anh sẽ không biểu diễn ca khúc này thêm bất cứ lần nào nữa sau chương trình chào tân sinh viên trường ĐH Kiến trúc. Thông tin Young Uno không còn hát "Tuyết yêu thương" nữa là điều khiến các dân mạng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đặc biệt là các fan thuộc thế hệ 8X, 9X. Tưởng nhớ về ca khúc "Tuyết yêu thương", thành viên có nickname V.V.C chia sẻ: "Đây là ca khúc từng theo mình trong suốt những tháng năm của tuổi trẻ. Đặc biệt khi nghe bản hit này, mình lại nhớ về những ngày còn chơi Audition". Đồng quan điểm với V.V.C là C.P.H có để lại bình luận: "Mình dám chắc rằng, đa phần các bạn thế hệ 8X, 9X đều thuộc "Tuyết yêu thương". Không biết các bạn có giống mình không nhưng nó gắn liền với một thời trẻ trung sôi nổi". Không chỉ với ca từ ngọt ngào mà phần rap cũng cực kì bắt tai, sôi động kết hợp với phong trào chơi game Audition nổi tiếng năm xưa đã đưa Tuyết yêu thương trở thành một trong những huyền thoại rap Việt. Còn chủ nhân của bản hit "Tuyết yêu thương" sau khi tuyên bố lần cuối cùng hát bài hát này cũng ngậm ngùi chia sẻ: "ôi rất cảm ơn T.I.N (Tỉn - Tincucsat) người đã viết ra melody quá hay của Tuyết yêu thương để cho Uno có cơ hội làm nên đoạn rap và khiến nó trở thành huyền thoại." Uno cũng bày tỏ thêm rằng: "Tuyết yêu thương đã gắn liền với thanh xuân của rất nhiều người và đó là một trong nhiều ca khúc Uno thể hiện được khán giả nhớ đến tận bây giờ, đó là điều tôi thực sự cảm kích và xúc đông. Thế nhưng vì một vài lí do cá nhân của bản tôi cũng như T.I.N nên tôi và cậu ấy thống nhất sẽ không mang Tuyết yêu thương đi biểu diễn trên các sân khấu nữa". Cùng với đó, khi thể hiện lần cuối ca khúc này, Uno đã cùng các sinh viên ĐH Kiến trúc bật flash điện thoại - tượng trưng như những ngôi sao, thể hiện sự trân trọng dành cho các thầy cô, các bạn sinh viên và cả T.I.N. Cuối cùng, Young Uno nói thêm rằng: "Tuyết yêu thương đã đi một quãng đường dài và nếu không có ca khúc ấy cùng với Let u go, Hy Vọng, Cơn Mưa Qua.. thì chắc chắn "ở ẩn" sau nhiều năm, khán giả sẽ không còn nhớ đến Uno. Nhưng có thể nói, ca khúc ấy đã đi hết hành trình của mình rồi, Uno cũng không muốn sống trong hào quang của quá khứ mà sẽ tiếp tục sản xuất các khúc phù hợp đời sống hiện tại hơn". Young Uno chia sẻ thêm. Mời quý độc giả xem video: Thanh xuân ùa về khi Young Uno tái hiện bản hit Audition huyền thoại Tuyết Yêu Thương | Ký Ức Vui Vẻ - Nguồn: Vie Show

