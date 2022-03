Tuổi 30 gái xinh Ngọc Thảo có khối tài ai nhìn cũng mơ

Ngọc Thảo sinh năm 1990, nổi lên với vai diễn trong bộ phim sitcom hài “Tiệm bánh hoàng tử bé”. Xinh đẹp, giỏi giang và giàu có, cô đang ở độ tuổi 32 vô cùng rực rỡ. Tuy thường bị bạn bè trêu chọc vì... chưa có bồ, thế nhưng nhìn nhà đẹp, xe sang hot girl Ngọc Thảo sở hữu, dân mạng không khỏi ngưỡng mộ và tò mò về những quy tắc tài chính cũng như việc đầu tư của gái xinh này. Ngọc Thảo chia sẻ căn nhà đầu tiên mua được hoàn toàn với số tiền đã tích cóp được trong quá trình chạy show diễn. Do bị áp lực chuyện tiền bạc cùng với những sự cố xảy ra trong gia đình, hot girl 9X này đã lao vào làm việc "điên cuồng". Trong quá trình tiết kiệm tiền, Ngọc Thảo cũng chia sẻ rằng bản thân đã không dám mua món đồ hiệu nào suốt 1-2 năm. Ngoài việc để dành tiền, tiết kiệm từng chút một, Ngọc Thảo còn để “tiền sinh ra tiền". Đầu tư sinh lời là cách cô đã làm. Ngoài ra, ở tuổi 25, Ngọc Thảo cũng đã tậu được cho bản thân một chiếc “xế hộp" 600 triệu. Giỏi giang là vậy, nhưng cô cũng tự nhận rằng bản thân nếu tiết kiệm hơn thì đã có thể mua chiếc xe to hơn. Năm 2020, Ngọc Thảo hạnh phúc khoe căn nhà mới trên mạng xã hội. Cách đó không lâu, cô nàng cũng đã rao bán căn nhà cũ với giá 2,7 tỷ đồng. Căn hộ hiện tại của Ngọc Thảo nằm trong khu chung cư cao cấp tại quận 2 có diện tích 85m2 với 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Gái xinh 9X cho biết tổng chi phí decor rơi vào khoảng hơn 850 triệu đồng, trong đó, nhiều món có giá rẻ hều mà cô "săn" được qua các trang TMĐT. Còn về xe hơi, Ngọc Thảo đã tự mua chiếc xe Mercedes-Benz GLC với giá gần 2 tỷ mà không cần... nợ. Về việc mua xe, cô cho biết bản thân đã phải tự kiềm chế lắm, hạn chế mua những đồ không cần thiết để dành cho những mục tiêu lớn hơn. Ngọc Thảo tự nhận bản thân là một người để lý trí kiểm soát hành động. Đặc biệt về chuyện mua sắm, cô có những quan điểm đáng để các bạn trẻ tham khảo. Có thể thấy, để đạt được những thành quả về tiền bạc như hiện nay, Ngọc Thảo đã cố gắng không ngừng. Hình thành những thói quen tài chính tốt, luôn hướng đến các mục tiêu to hơn, và hơn hết kiềm chế được bản tính ham mua sắm của bản thân. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

