Tung outfit "cực chất", ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây bão

Nhắc đến dàn rich kid trứ danh ở Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Đã không xuất hiện thì thôi, mỗi lần rich kid Tiên Nguyễn "ra mặt" là cư dân mạng lại có công chuyện để nói. Không chỉ là "đệ nhất con nhà giàu", Tiên Nguyễn còn nổi tiếng là gái đẹp sở hữu nhan sắc sang chảnh và gu ăn mặc cực kì chuẩn. Bức ảnh mới nhất, rich kid họ Nguyễn vừa chia sẻ trên Instagram chính là ví dụ, dù chỉ có 1 tấm thôi nhưng đã khiến netizen "xỉu up xỉu down". Theo đó, Tiên Nguyễn tỏ ra rất hào hứng về việc nay đã là cuối tuần. "Stepping into the weekend" (Bước vào cuối tuần rồi nè), nữ rich kid viết. Đính kèm đó là bức ảnh nàng rich kid diện đầm sequin bó khoe khéo vòng 1 cuốn hút và đôi chân dài thẳng tắp chẳng thua kém người mẫu nào. Nhìn outfit có thể đoán rằng Tiên Nguyễn chuẩn bị lao vào những cuộc party cuối tuần. Không hổ là nữ hoàng tiệc tùng, bộ trang phục Tiên Nguyễn diện không có bao giờ làm người ta thất vọng. Bên cạnh đó, background biệt thự triệu đô phía sau nàng rich kid càng khiến mọi thứ trở nên xịn xò, ấn tượng hơn. Tiên Nguyễn đẹp thì biết rồi... Nhưng mỗi lần lên đồ đi tiệc cô nàng mới thực sự gây bão. Tiên Nguyễn không ít lần khoe đường cong khó lòng rời mắt với vòng 1 và 3 đầy đặn, vòng 2 phẳng lì. Tiên Nguyễn vô cùng sợ béo. Điều này đến từ việc cô nàng chăm chỉ tập luyện hàng ngày để có thân thể vạn người mê.

Nhắc đến dàn rich kid trứ danh ở Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Đã không xuất hiện thì thôi, mỗi lần rich kid Tiên Nguyễn "ra mặt" là cư dân mạng lại có công chuyện để nói. Không chỉ là "đệ nhất con nhà giàu", Tiên Nguyễn còn nổi tiếng là gái đẹp sở hữu nhan sắc sang chảnh và gu ăn mặc cực kì chuẩn. Bức ảnh mới nhất, rich kid họ Nguyễn vừa chia sẻ trên Instagram chính là ví dụ, dù chỉ có 1 tấm thôi nhưng đã khiến netizen "xỉu up xỉu down". Theo đó, Tiên Nguyễn tỏ ra rất hào hứng về việc nay đã là cuối tuần. "Stepping into the weekend" (Bước vào cuối tuần rồi nè), nữ rich kid viết. Đính kèm đó là bức ảnh nàng rich kid diện đầm sequin bó khoe khéo vòng 1 cuốn hút và đôi chân dài thẳng tắp chẳng thua kém người mẫu nào. Nhìn outfit có thể đoán rằng Tiên Nguyễn chuẩn bị lao vào những cuộc party cuối tuần. Không hổ là nữ hoàng tiệc tùng, bộ trang phục Tiên Nguyễn diện không có bao giờ làm người ta thất vọng. Bên cạnh đó, background biệt thự triệu đô phía sau nàng rich kid càng khiến mọi thứ trở nên xịn xò, ấn tượng hơn. Tiên Nguyễn đẹp thì biết rồi... Nhưng mỗi lần lên đồ đi tiệc cô nàng mới thực sự gây bão. Tiên Nguyễn không ít lần khoe đường cong khó lòng rời mắt với vòng 1 và 3 đầy đặn, vòng 2 phẳng lì. Tiên Nguyễn vô cùng sợ béo. Điều này đến từ việc cô nàng chăm chỉ tập luyện hàng ngày để có thân thể vạn người mê.