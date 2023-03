Tung ảnh cưới, "thánh sún" Ngân Thảo bị chồng dìm hàng không thương tiếc

Từng bị đồn chia tay nhưng " thánh sún" Ngân Thảo và chồng vẫn nắm tay vượt qua thị phi. Cả hai đã đính hôn vào tháng 5/2021. Vì dịch bệnh phức tạp nên phải đến sắp tới đây vào ngày 11/3/2023, "thánh sún" Ngân Thảo mới chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của cô và ông xã được tổ chức tại tư gia ở An Giang. Mới đây, "thánh sún" Ngân Thảo đăng clip hậu trường chụp ảnh cưới. Trong ảnh, Ngân Thảo vô cùng xinh đẹp với sống mũi cao sau khi chi khoảng 40 triệu đồng cho việc tân trang nhan sắc. Thế nhưng, trên trang cá nhân chồng của Ngân Thảo không đăng ảnh cưới. Trái lại anh lại chia sẻ ảnh đời thường và còn phần "dìm hàng" vợ. Trong ảnh chồng chụp, "thánh sún" trông kém sắc hơn so với bộ ảnh cưới rất nhiều. Sau thành công Thách Thức Danh Hài, "thánh sún" Ngân Thảo có nhiều bước tiến dài trong sự nghiệp khi lên chức Giám đốc và tậu nhà đẹp, xe sang. Từ một cô gái có ngoại hình bình thường, Ngân Thảo ngày càng thăng hạng nhan sắc nhờ phẫu thuật thẩm mỹ khi làm lại răng, sửa mũi. Tham gia chương trình Thách thức danh hài 2019, Ngân Thảo nhanh chóng nổi lên như một “hiện tượng mạng” với biệt danh “Thánh Sún”. Nhờ nét diễn xuất duyên dáng và hài hước, cô nàng đã vượt qua nhiều thí sinh, xuất sắc trở thành Quán quân cuộc thi chiêu mộ nhân tố của “làng hài”. Thời điểm ấy, Ngân Thảo để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với vẻ ngoài mộc mạc, chân chất, đặc biệt là hàm răng khuyết 9 cái. Chia sẻ trong chương trình về ngoại hình đặc biệt của mình, cô cho biết bản thân đã mất 9 cái răng ở hàm trên do bị viêm và phải cắt bỏ cầu răng nhưng không có tiền để sửa. Có lẽ bên cạnh khả năng diễn xuất khéo léo, 9 chiếc răng sún đặc biệt của Ngân Thảo cũng góp phần khiến cho giám khảo lẫn khán giả cười “nghiêng ngả” vì quá duyên dáng. “Thánh Sún” Ngân Thảo đã liên tục chinh phục được giám khảo Trấn Thành, Trường Giang, vượt qua 5 phần thi và được nhận số tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Từng bị đồn chia tay nhưng " thánh sún" Ngân Thảo và chồng vẫn nắm tay vượt qua thị phi. Cả hai đã đính hôn vào tháng 5/2021. Vì dịch bệnh phức tạp nên phải đến sắp tới đây vào ngày 11/3/2023, "thánh sún" Ngân Thảo mới chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của cô và ông xã được tổ chức tại tư gia ở An Giang. Mới đây, "thánh sún" Ngân Thảo đăng clip hậu trường chụp ảnh cưới. Trong ảnh, Ngân Thảo vô cùng xinh đẹp với sống mũi cao sau khi chi khoảng 40 triệu đồng cho việc tân trang nhan sắc. Thế nhưng, trên trang cá nhân chồng của Ngân Thảo không đăng ảnh cưới. Trái lại anh lại chia sẻ ảnh đời thường và còn phần "dìm hàng" vợ. Trong ảnh chồng chụp, "thánh sún" trông kém sắc hơn so với bộ ảnh cưới rất nhiều. Sau thành công Thách Thức Danh Hài, "thánh sún" Ngân Thảo có nhiều bước tiến dài trong sự nghiệp khi lên chức Giám đốc và tậu nhà đẹp, xe sang. Từ một cô gái có ngoại hình bình thường, Ngân Thảo ngày càng thăng hạng nhan sắc nhờ phẫu thuật thẩm mỹ khi làm lại răng, sửa mũi. Tham gia chương trình Thách thức danh hài 2019, Ngân Thảo nhanh chóng nổi lên như một “hiện tượng mạng” với biệt danh “Thánh Sún”. Nhờ nét diễn xuất duyên dáng và hài hước, cô nàng đã vượt qua nhiều thí sinh, xuất sắc trở thành Quán quân cuộc thi chiêu mộ nhân tố của “làng hài”. Thời điểm ấy, Ngân Thảo để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với vẻ ngoài mộc mạc, chân chất, đặc biệt là hàm răng khuyết 9 cái. Chia sẻ trong chương trình về ngoại hình đặc biệt của mình, cô cho biết bản thân đã mất 9 cái răng ở hàm trên do bị viêm và phải cắt bỏ cầu răng nhưng không có tiền để sửa. Có lẽ bên cạnh khả năng diễn xuất khéo léo, 9 chiếc răng sún đặc biệt của Ngân Thảo cũng góp phần khiến cho giám khảo lẫn khán giả cười “nghiêng ngả” vì quá duyên dáng. “Thánh Sún” Ngân Thảo đã liên tục chinh phục được giám khảo Trấn Thành, Trường Giang, vượt qua 5 phần thi và được nhận số tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng.