Từ bức ảnh selfie đơn giản, idol livestream Việt bỗng nổi như cồn

Mới đây trên MXH, những tấm ảnh cô gái ngẫu hứng selfie trong phòng ngủ được chia sẻ rầm rộ. Trong ảnh, nữ chính gây ấn tượng với vẻ bề ngoài xinh xắn, ngọt ngào. Theo tìm hiểu, chủ nhân của những bức ảnh check in trong phòng tắm có tên Vũ Ngọc Duyên sinh năm 1997 và hiện làm mẫu ảnh tự do, idol livestream trên mạng xã hội. Cô đang sinh sống và làm việc ở Philippines. Chia sẻ về những bức ảnh nổi như cồn trên MXH của mình, nữ idol livestream chia sẻ: "Bộ ảnh đó mới chụp cách đây vài hôm thôi. Em đi làm về định đi tắm nhưng chưa tẩy trang nên ngẫu hứng cầm điện thoại chụp ảnh. Thấy cũng xinh xắn nên em đăng lên mạng xã hội, ai ngờ được nhiều người thấy thích thú như thế. Em vui lắm. Là con gái ai cũng thích được khen, em cũng vậy thôi. Cảm ơn lời khen ngợi của tất cả mọi người dành cho em". Ngọc Duyên thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với phong cách thời trang đa dạng. Cô gái cũng để ý, rút kinh nghiệm từ các nhận xét từ dân mạng để chọn trang phục phù hợp với mình. Từ năm 2017, Ngọc Duyên đã làm mẫu lookbook và mẫu ảnh tự do. Hơn 2 năm trong nghề đã giúp cô có nhiều kinh nghiệm hơn khi diễn trước ống kính. Nói về cái duyên tới với nghề người mẫu ảnh, Ngọc Duyên cho biết: "Ban đầu, em chụp hình vì thích, có ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội thôi. Sau này em được nhiều người tìm đến book chụp có tiền nên bắt đầu bước chân vào con đường này luôn. Công việc này em yêu thích lại kiếm ra thu nhập nên em thấy rất vui, tự cảm thấy bản thân may mắn". Công việc làm người mẫu ảnh giúp Ngọc Duyên kiếm được trên dưới 30 triệu/tháng. Sau này, cô bạn thử sức với công việc idol livestream. Sang với công việc mới, cái duyên với nghề của Ngọc Duyên tiếp tục được phát huy. Thu nhập 100 triệu/tháng từ công việc hiện tại đảm bảo cho cô một cuộc sống thoải mái. Ngọc Duyên chia sẻ thêm về nghề livestream: "Ngày xưa em thần tượng nhiều người lắm nhưng giờ lớn lên bận rộn cũng chẳng có thời gian theo chân ai, thần tượng ai. Ước mơ của em là kiếm đủ tiền, tự mua nhà ở Sài Gòn. Sắp tới em sẽ học tiếng Trung và tiếng Anh để thuận lợi hơn khi đi du lịch". Ngọc Duyên cũng không ngần ngại nói thêm rằng trong tương lai có thể sẽ phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện vẻ bề ngoài. Cô nàng nói: "Em cảm thấy bình thường với việc chỉnh sửa nhan sắc và sau này nếu cần, sẽ can thiệp dao kéo để đẹp hơn".

