Trước và sau photoshop, nhan sắc hội chị em được "nâng tầm" ra sao?

Hiện tại, gọi con gái và các phần mềm chụp ảnh hay ứng dụng photoshop ảnh là đôi bạn thân thì cũng không sai chút nào. Vì nếu bạn muốn tìm một cô nàng sẵn sàng đăng ảnh không qua chỉnh sửa lên MXH bây giờ thực sự sẽ hơi khó khăn. Lý do thì không hẳn vì con gái nghiện "sống ảo" mà đơn giản vì trước và sau photoshop, các cô nàng ai ảnh nấy trông đều khác hẳn. Tự nhiên mình được xinh lên, ảnh thì nhiều like hơn, ai chẳng thích và hội chị em chắc hẳn sẽ phải cảm ơn phần mềm chỉnh sửa ảnh photoshop rất nhiều. Hóa ra mặt to chưa bao giờ là vấn đề khiến con gái kém xinh, quan trọng là da dẻ đường nét của bạn trông như thế nào. Chỉ một chỉnh nhẹ cũng giúp ảnh của bạn trông ưng ý hơn hẳn lên. Hẳn là dăm ba thủ thuật đơn giản đã khiến cô nàng xinh lên trông thấy. Cà mặt "giả trân" là điều mà hội chị em ai cũng cần và photoshop là phần mềm có thể làm được điều đó. Từ khi có photoshop, bảo sao mà càng ngày trên MXH xuất hiện càng nhiều hot girl ảnh. Vậy nên đừng chê con gái nữa, nhu cầu muốn được xinh lên và đó là nhu cầu khá chính đáng. Da đã sáng rồi thì một pha "bóp mặt" khiến cô nàng trông "bắt mắt" hơn. Một chút kích đôi mắt, trông cô nàng thật khác biệt. Mời quý độc giả xem video: Đông Nhi tự tay chỉnh sửa áo cho học trò trong hậu trường The Voice 2017 - Nguồn: Saostar

