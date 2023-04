Trước thay diện mạo, cây cầu chợ Đà Lạt hút giới trẻ check in

Mới đây, cư dân mạng bắt đầu xôn xao trước hình ảnh cây cầu chợ Đà Lạt góc quen thuộc bỗng xuất hiện "vật thể lạ". Điểm check in Đà Lạt xuất hiện những ống nước được gắn lên ngang phần lan can, cùng với đó là các chậu hoa được đặt ở khu vực này. Điều đó đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Điều này làm cho nhiều người mê Đà Lạt không khỏi tiếc nuối trước địa điểm "sống ảo thần thánh". Điểm check in này còn được giới trẻ ví là "HongKong bên hông Đà Lạt". Nghe cái tên có vẻ khá là mê tai và hấp dẫn nhưng thực chất đây chỉ là một cây cầu nhỏ bắc qua chợ, từ trên cầu có một góc bao quát được cảnh bên dưới rất đẹp, rất cổ điển. Góc chụp hình bao quát một con đường nhỏ tại chợ Đà Lạt, hai bên là 2 dãy tòa nhà của người dân địa phương, các ngôi nhà này đều đã xây dựng từ lâu, các bức tường nhuốm màu thời gian bởi phong, rêu. Cầu khá đơn giản, thậm chí khá cũ với những vết ố trên thành, vết gỉ trên tấm chắn nhưng khi kết hợp lại với khung cảnh đằng sau thì lại tạo nên một background siêu đẹp. Giới trẻ quen gọi góc chụp hình này là góc HongKong Đà Lạt vì nó khiến người ta liên tưởng đến những con phố nhỏ ở Hong Kong vào những thập niên 60 – 70 của thế kỷ trước. Chỉnh màu khéo một chút là bạn có ngay tấm ảnh mang phong cách Hồng Kông khi chụp tại đây. Phần lan can cùng trụ đèn nhuốm màu thời gian, những ngôi nhà nhiều màu sắc của khu phố nhỏ đối lập với chung cư hiện đại phía sau tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại nhưng cũng rất cũ kĩ, hoài niệm. Là điểm check in nổi tiếng, hiện tại sự thay đổi bất ngờ này tại chợ Đà Lạt vẫn là đề tài bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Ảnh: Tổng hợp

