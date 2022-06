Trước máy quay “dìm hàng” của chồng, nhan sắc Xoài Non ra sao?

Sau khi kết hôn cùng Xemesis, Xoài Non trở thành cái tên thu hút sự chú ý từ netizen chẳng kém những nghệ sĩ trong showbiz Việt. Bên cạnh cuộc sống làm dâu sang chảnh, hot girl Xoài Non còn gây ấn tượng về khoản sắc vóc. Dù xuất hiện chỉn chu, xinh đẹp trên mạng xã hội, nhưng đâu ai biết rằng gái xinh 2K này thường xuyên bị chồng "dìm hàng" bằng những khoảnh khắc quay lén. Mới đây Xoài Non lại có thêm loạt khoảnh khắc đầu bù tóc rối trong chuyến du lịch với những người bạn thân thiết. Vẫn như mọi lần Xemesis sẽ thực hiện vlog ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình này. Không lộng lẫy như lên sóng truyền hình hay trong các khung ảnh tự đăng, Xoài Non qua góc quay của chồng lúc nào cũng hài hước. Lần này người đẹp xuất hiện với hình ảnh mặt mộc, tóc tai bù xù. Ngoài ra dáng đứng hay cách thể hiện của cô cũng vô cùng tự nhiên. Khác với hình ảnh lung linh sang chảnh trên mạng xã hội, Xoài Non trong video của chồng để lại ấn tượng với hình ảnh giản dị. Đã nhiều lần Xoài Non trở thành "mục tiêu" dìm hàng của ông xã streamer. Trước đó, trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, người đẹp cũng bị chồng "bóc phốt" mặc đồ bộ đi ăn sáng tại sảnh khách sạn sang trọng. Xoài Non cũng không ngại chia sẻ với công chúng những khoảnh khắc kém lung linh, đời thường trên mạng xã hội. So với loạt ảnh xuề xòa trên, người đẹp liên tục khiến fan xuýt xoa trước ngoại hình xinh đẹp trong những khung ảnh đăng tải trên trang cá nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, bà xã Xemesis vẫn là cái tên không ai có thể tranh cãi về độ xinh đẹp. Để thu hút sự chú ý từ công chúng, Xoài Non cũng chăm chỉ thay đổi hình ảnh bằng việc thử sức với những hình tượng khác nhau. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

